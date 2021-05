Cultura



Nel cuore del centro storico la meravigliosa biblioteca di Flavio Costantini

giovedì, 27 maggio 2021, 10:15

di donatella beneventi

Si dice spesso che i vicoli stretti e le case costruite in piccoli spazi, spesso nascondono insospettabili gioielli: la scoperta di un centro storico, come quello di Carrara, richiede pazienza e tempo. Sguardo all'insù a cercare balconi e terrazzini, a indovinare interni fastosi, a osservare la luce che penetra, illuminando le facciate colorate e regalando scorci di grande bellezza, quella catturata in qualche foto, dove vedi un'immagine inconsueta del campanile del Duomo, il Carrione perfino romantico, un quadro che potrebbe ben figurare in qualche galleria d'arte, e ci si chiede da quale finestra sia stata scattata la foto.

Il balcone in questione si trova in una casa veramente particolare, fatta di storia, d'arte e di libri, tantissimi, raccolti con passione e dedizione da un grande uomo di cultura, Flavio Costantini, grafico, illustratore e pittore, nativo di Roma, presente come artista in mostre ed eventi di portata internazionale, come la Biennale di Venezia e con collaborazioni di grande prestigio come Lele Luzzati.

La figlia, Anna, che grazie a Riccardo Canesi, ha aperto la casa alla stampa, mostra con grande orgoglio l'immenso archivio, quasi tremila volumi illustrati, del periodo che va dalla fine dell'800 ai primi del novecento, quando i libri con le illustrazioni avevano conosciuto il massimo splendore, seguendo una moda che era partita dalla Francia e dalla Gran Bretagna e si era sparsa anche nel resto d'Europa: "Mio padre - racconta - era molto appassionato di anarchia, cui aveva dedicato il suo primo ciclo pittorico per cui aveva necessità di documentarsi direttamente dalle fonti storiche e ha cominciato a collezionare riviste illustrate, che provenivano da vari paesi, che da strumento di ricerca , si sono trasformati in una grande passione, seguita in un arco di tempo che va dagli anni '60 del secolo scorso al 2013, quando è mancato. Nella biblioteca sono presenti anche molti testi legati alla storia dell'anarchia ,di movimenti libertari e di letteratura: data la quantità di libri, abbiamo suddiviso la collezione fra Carrara e Genova, per motivi di spazio".Fra le raccolte presenti figurano ad esempio, quella dell'"Almanacco storico dell'Illustrazione Italiana", dal 1900 al 1903, "La domenica del corriere" dal 1899 al 1923; la francese "Illustration" dal 1845 al 1940, la tedesca "Illustrierte Zeitung" dal 1870 al 1878, solo per citarne alcune:

"Tutto quello che possiamo vedere qui- spiega Riccardo Canesi- è un grandissimo atto d'amore verso la città da parte di un artista che non è nativo di Carrara, ma che ha lasciato un patrimonio immenso, unico nel suo genere, e che sarebbe bello venisse in qualche modo valorizzato e reso noto, anche perchè si arricchirebbe ulteriormente il patrimonio culturale della città".

Effettivamente, l'unicità della collezione e il suo interesse per chi si occupa di grafica, di arte e di storia, è veramente notevole: "A Genova - dice Anna - avevamo fatto una convenzione con l'università, mettendo a disposizione la biblioteca agli studenti dietro richiesta. Ci piacerebbe fosse possibile anche qui, magari con l'Accademia, che è il centro culturale più importante della città. Mio padre - conclude Anna - ha vissuto per i suoi libri e diceva sempre che voleva rimanere sempre con loro, noi abbiamo cercato di rispettare la sua volontà e sarebbe bellissimo che i cittadini di Carrara e i giovani soprattutto, avessero la possibilità, in qualche modo, di condividere la sua passione".