Nutrire gli inizi: convegno e spettacolo

mercoledì, 12 maggio 2021, 19:39

Lo scoiattolo si svegliò di soprassalto nel cuore della notte… “Cos’è il dopo?” pensava. Ne aveva parlato una volta alla formica, ma lei aveva alzato le spalle e aveva detto di non aver mai sentito parlare del dopo e che perciò non doveva essere niente… Ma allo scoiattolo questo non bastava. La gazza gli aveva detto una volta che dopo era il contrario di prima, ma allora che cos’era prima? T.Tellegen

La magia e l'importanza del libro e della lettura per i più piccoli, ma non solo. Questo il tema delle due giornate 14 e 15 maggio che segnano la chiusura del progetto Nutrire gli inizi, buone pratiche per una sana cultura dell'infanzia realizzato dall'Istituto Valorizzazione Castelli in collaborazione con l'Associazione La noce a Tre Canti e con I.C. Alfieri-Bertagnini e finanziato dal Cepell attraverso il Bando Leggimi 0-6.

Venerdì 14 maggio a partire dalle ore 16.15 Palazzo Ducale ospiterà il Convegno, dal titolo omonimo al progetto, dedicato ai nutrimenti utili nella primissima infanzia. Sapevate che la lettura è fondamentale per lo sviluppo neuronale dei bambini fin dai primissimi anni di vita? Che esistono alimenti che stanno alla base di una crescita sana? Ne parleremo con pediatri, logopedisti e nutrizionisti. Parleremo di questo, ma anche delle esperienze e delle novità che Nutrire gli inizi ha portato nelle biblioteche, nelle scuole e nelle strutture Usl del nostro territorio. Un programma ricco di interventi e di esperti che potrà essere seguito on-line iscrivendosi tramite email all'indirizzo info@istitutovalorizzazionecastelli.it

Sabato 15 maggio il palinsesto del convegno si chiuderà sempre a Palazzo Ducale alle ore 18.00, con uno spettacolo per parole e musica: Lettere dello scoiattolo alla formica. Due attrici dai percorsi carrieristici straordinari, Elena Dragonetti e Raffaella Tagliabue, membri stabili dal 2002 dell'Associazione genovese “Narramondo – Teatro civile di narrazione”, assieme all'onirico musicista Max De Aloe, condurranno grandi e piccini in questo viaggio attraverso il racconto del pluripremiato scrittore olandese Toon Tellegen. Moltissimi i personaggi buffi e goffi che sapranno raccontarsi ai bambini e agli adulti o far loro da specchio, in questo percorso attraverso il testo di uno degli scrittori più amati della letteratura per l'infanzia. Gli spettatori ne usciranno portandosi a casa un nuovo amico, o una piccola scoperta di sé o ancora una preziosa domanda da far girare nei propri pensieri.

Se il meteo lo consentirà lo spettacolo si svolgerà in presenza, oppure sarà trasmesso on-line sui canali dell'Istituto Valorizzazione Castelli e sulla pagina fb Nutrire gli inizi. Si raccomanda la prenotazione scrivendo a info@istitutovalorizzazionecastelli.it oppure telefonando allo 0585816524, oppure al 3203306197.