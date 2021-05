Cultura



Premio 'Pace giustizia libertà democrazia': i risultati

sabato, 29 maggio 2021, 19:30

Nella memoria dei valori di pace e solidarietà si è concluso, tra non poche difficoltà, il premio Pace giustizia libertà democrazia – Maresciallo Ciro Siciliano – Forno 13 giugno 1944- 2021, giunto alla XIV edizione. Con la pandemia da Coronavirus, l’associazione Eventi sul Frigido, promotrice del premio, aveva sospeso l’edizione 2020 (pur realizzando con l’amministrazione comunale il manifesto ufficiale con un elaborato scolastico della media Parini, premiato in precedenza dalla giuria), mentre quest’anno ha ripreso il concorso riservandolo però ai soli manifesti. Circa un centinaio sono gli studenti che hanno aderito grazie all’impegno dei loro insegnanti. “Non è stato facile – commenta Angela Maria Fruzzetti, promotrice e organizzatrice del premio - e l’associazione ringrazia sentitamente tutti i docenti che si sono impegnati per aderire a questa edizione e a non spezzare il filo della memoria che ogni anno cerchiamo di rafforzare tra i giovani studenti. E’ importante mantenere quel filo affinchè si maturi la consapevolezza dell’importanza dei valori sanciti nella nostra Costituzione, della pace e della libertà, ottenuti grazie alla resistenza civile. Oggi più di ieri, nell’era post-Covid, dobbiamo riconoscere e mantener fede a quei valori per riappropriarci di quel tempo sospeso e riprendere un nuovo cammino di fraternità”. La cerimonia si terrà nel cortile di Palazzo Ducale lunedì 7 giugno alle 17, compatibilmente con le normative anti Covid. Il premio, Medaglia del Presidente della Repubblica, è promosso dall’associazione Eventi sul Frigido e la famiglia Siciliano, Arma dei Carabinieri, con il patrocinio di: Regione Toscana, Comune di Massa, Provincia di Massa Carrara, Parco regionale delle Alpi Apuane, la collaborazione delle associazioni Anpi, Fivl, Anfcdg, Anvcg e il patrocinio del Touring Club Italiano e Confimpresa Massa Carrara. Queste le scuole premiate: 1° Premio scuole superiori Istituto Itis Meucci classe 2 D;

1° Premio scuole medie inferiori ex aequo I.C. Don Milani e ex aequo I. C. Parini ; 1° Premio scuole primarie Scuola T.p. Marcello Garosi di Forno (I.C. Alfieri Bertagnini). Dopo aver preso visione del materiale pervenuto, la giuria ha espresso giudizio favorevole per la pubblicazione del manifesto ufficiale del 13 Giugno 2021 con l'opera realizzata dalla scuola G. Giorgini di Montignoso dall’alunno Matteo Bragazzi classe 3 C. Il manifesto sarà pubblicato dall’amministrazione comunale per annunciare la 77° commemorazione dell’eccidio di Forno. Vince la prestigiosa targa della Famiglia Siciliano la scuola primaria di Bedizzano. I premi in denaro per le scuole sono messi a disposizione dell’amministrazione comunale.

Un ringraziamento va alla commissione del premio composta da: Sara Tognini, presidente Commissione Cultura del Comune di Massa, Nedda Mariotti insegnante, Paola Donati Siciliano, Marco Alberti, Giovanna Balloni Usp Massa Carrara, Grazia Ugliarolo Anvcg, Enrico Bragazzi Anfcdg, Nino Ianni Anpi, Giancarlo Rivieri Fivl.