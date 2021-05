Cultura



Presentazione del libro "L'artigiano dell'immagine"

giovedì, 20 maggio 2021, 14:08

L'amministrazione provinciale di Massa Carrara ha sempre sostenuto, negli ultimi anni, i progetti culturali di Evandro Dell'Amico. Il recupero delle memorie familiari, da parte di Evandro Dell'Amico, e' iniziato, nel 2014, con la digitalizzazione delle pellicole della cineteca, composta di oltre trenta titoli di film, girati dal padre, Bruno Dell'Amico (Carrara, 1920-1998).

L'amministrazione provinciale di Massa Carrara ha iniziato il suo patrocinio dal 2015, dalla presentazione del progetto culturale “recupero e valorizzazione Cineteca Dell'Amico” (che ottenne il contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Carrara ed il sostegno di altri Enti pubblici e privati). Il primo evento culturale avvenne il 15 maggio 2015, a Palazzo Ducale a Massa. Il successivo, il 7 aprile 2016 a Firenze, presso la sede del Consiglio Regionale della Toscana, ove continuò la divulgazione pubblica dei filmati digitalizzati, dedicati, una decina, agli episodi della Resistenza Apuolunigianese ed a storiche commemorazioni, mentre tutti i restanti, alle attività produttive e culturali del comprensorio.

L'amministrazione provinciale di Massa Carrara ha concesso il patrocinio anche a quattro libri di memorie familiari, scritti da Evandro Dell'Amico, dedicati, tre al padre ed uno allo zio omonimo:

-“L'uomo tornato da lontano” del 2016 ed “Il viaggio australe” del 2018, narrano le vicende legate alla vita militare di sergente carrista nella 2^ G.M., POW degli Inglesi in Australia per 5 lunghi anni nel New South Wales ed al suo ritorno in patria, avvenuto nel gennaio 1947. A Massa Carrara, Bruno Dell'Amico, si impegnò nelle lotte sindacali, come segretario FIOM CGIL e politicamente, come dirigente provinciale del P.S.I. e del PSIUP. Dal 1956 al 1970, rappresentante degli stessi partiti, fu, ininterrottamente, amministratore del Comune di Carrara.

-“In mio nome, mai più”, del 2019, è stato scritto in memoria dello zio omonimo, Evandro (Carrara, 1924- Verona 1945), internato militare in un lager tedesco, morto a 21 anni per gli stenti patiti. Il libro è stato presentato per il “Giorno della Memoria 2020”, in occasione dei Consigli Comunali solenni di Carrara e Massa.

In data 21 Maggio 2021, presso Palazzo Ducale a Massa, è prevista la presentazione, in anteprima, del quarto libro scritto da Evandro Dell'Amico, “L'artigiano dell'immagine” che è il racconto della vita e le opere cinematografiche, realizzate tra gli anni '60 -'80 da Bruno Dell'Amico.

I quattro libri hanno ricevuto il marchio ed i servizi tipografici dal Consiglio Regionale della Toscana, quale contributo ex L.R.T. 4/2009 che prevede la divulgazione gratuita dell'opera in eventi pubblici.

La straordinaria passione paterna per la cinematografia, le premiazioni ed il notevole successo di pubblico dei film, non solo a livello locale, ma nazionale, sono stati lo stimolo per raccontare questa nuova storia.

Il racconto, più che un classico libro, potrebbe essere definito il “copione di un film” sul cineasta militante antifascista di Bruno Dell'Amico, di cui, il 27 luglio 2020, è stata la ricorrenza del centenario della nascita ed il 1° maggio 2021, è ricorso il il 23° anno della morte.

La prima edizione del libro, nell'aprile 2020, seguita poi da quella del Consiglio Regionale della Toscana, è avvenuta per il 75° anniversario della Liberazione.

Attraverso ricordi personali e familiari, foto d'epoca, articoli di stampa de IL TIRRENO e LA NAZIONE ed altri quotidiani e riviste, frutto di paziente ricerca nelle emeroteche della Biblioteca “Leo Gestri” di Carrara e “Stefano Giampaoli” di Massa, è stata ricostruita la vicenda umana che, dalla 2^ G.M. alla metà degli anni '80, ha legato indissolubilmente Bruno Dell'Amico alla cinematografia, alla politica, al sindacato, alla storia della Provincia di Massa Carrara ed alla memoria della Resistenza a Massa, Carrara, in Lunigiana ed in Val di Magra.

I primi tre capitoli si snodano dalla prigionia di guerra nel Cowra Camp nel New South Wales in Australia, al ritorno in patria, ove Bruno Dell'Amico fu anche proiezionista cinematografico al Cinema “Garibaldi” di Carrara, oltreché operaio metalmeccanico, sindacalista, uomo politico .

Il corposo quarto capitolo descrive dettagliatamente un'esperienza, unica nella storia culturale di Carrara, ovvero il prodigarsi dei soci FEDIC del cineclub locale, nella organizzazione di Concorsi cinematografici a passo ridotto 8/16 mm. Tali concorsi ebbero giurie prestigiose, tra cui il Presidente Prof. Guido Aristarco, critico cinematografico e docente di fama nazionale, che dettero, per oltre un lustro, sino all'estate 1969, una risonanza nazionale a questa esperienza d'avanguardia.

Il quinto e sesto capitolo raccontano il salto di qualità professionale del cineasta, i suoi successi di pubblico e di critica, terminando con l'ultimo documentario “Kontinuitaet”, realizzato a metà degli anni '80, per lo scultore Max Bill.

Il settimo capitolo riporta il catalogo, con breve sintesi, delle 33 pellicole che sono state digitalizzate, tra il 2014-2015.

L'ultimo capitolo (praticamente, un terzo dell'opera) ripropone, riviste, ampliate e corrette, le dieci schede descrittive analitiche, con rassegna stampa, dei dieci filmati dedicati alla Resistenza Apuolunigianese ed in Val di Magra, già raccolte, nel 2015, in un cofanetto digitale, realizzato per il 70° della Liberazione.

Il libro contiene la commossa dedica dell'autore alla mamma, Ulivieri Renata, rimasta orfana di madre a dieci giorni dalla nascita, stroncata dalla spagnola a fine novembre 1918.

Marina Carbone, archivista della Provincia di Massa Carrara, è autrice della prefazione, ove afferma: “In un momento storico di vaniloqui e cattiva informazione, in cui si è perso il senso della ricerca e del valore documentale degli archivi, forse ripartire dai documenti familiari, dalla piccola grande storia personale e dagli archivi privati, può servire a ritrovare la giusta prospettiva”..

Il Presidente della Provincia di Massa Carrara, Gianni Lorenzetti, ha contribuito scrivendo una postfazione, in cui sottolinea la ricchezza della ricerca storica documentale da parte di Evandro Dell'Amico, unita ad un atto di gratitudine ed amore per la figura paterna. La postfazione contiene anche un suo commosso ricordo di Paolo Grassi, l'ex Sindaco di Fivizzano e Vice Presidente della Provincia, stroncato dal coronavirus ad inizio 2020.

“L'artigiano dell'immagine” termina con una recensione del Dott. Riccardo Dalle Luche, psichiatra, scrittore, docente UNIPI, cinefilo e critico cinematografico.

ed un finale “a sorpresa”, attinente alla tragica pandemia del coronavirus ed un “pensiero profondo” del Dott. Paolo Dell'Amico, cugino dell'autore del libro, che condivide memorie di famiglia, a viatico alla presentazione del libro.

Durante i lockdown 2021, è nata anche l' Appendice al libro, che inizia con una prefazione dell' Avv. Giacomo Bugliani, Presidente della 1^ Commissione Regionale e si avvale di un contributo di memoria del Prof. Marcello Palagi, responsabile della rivista “L'Eco Apuano-Trentadue” e dell'On. Riccardo Canesi, ex docente ITIS “Zaccagna-Galilei” di Carrara. Nell'Appendice vengono preannunciati nuovi progetti culturali che prevedono sviluppi di reti di amicizie. Esse porteranno ad un secondo viaggio in Australia, con la consegna dei cimeli di POW di Bruno Dell'Amico in idoneo sito museale.

I quattro libri citati sono stati oggetto, nel corso degli anni, di premiazioni e segnalazioni di merito in Concorsi Letterari Internazionali, come il “San Domenichino”, “Massa città fiabesca di mare e di marmo” e “Thesaurus- Città della Rosa” di Aulla.