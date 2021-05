Cultura



Scienze naturali, Elisa Sabadini è campionessa d’Italia

mercoledì, 26 maggio 2021, 14:28

Una cavalcata che l’ha portata sul gradino più alto del podio. Elisa Sabadini, 18 anni, è campionessa d’Italia in scienze naturali. La studentessa della quinta A del liceo scientifico “Marconi” ha conquistato il primo posto alle Olimpiadi di scienze della terra. Un traguardo raggiunto al termine di un percorso che l’ha vista prima selezionata tra i migliori studenti dell’istituto, poi superare la selezione regionale, in testa alla graduatoria su 291 studenti. Un primato che nessuno è riuscito a strapparle, neanche nel corso della fase nazionale delle gare, quando il cerchio si è stretto alle teste di serie: 26 studenti per la prova teorica e 11 per la prova pratica, provenienti da diverse regioni d’Italia. Elisa ha battuto tutti, grazie a talento e determinazione.

Per il “Marconi” un successo storico, incassato dal dipartimento di scienze naturali, formato dai professori Paoletti, Buselli, Cecchi, Furfori e Vagli che, insieme alla dirigente scolastica Marta Castagna, si sono congratulati con l’alunna per il risultato ottenuto. Un titolo che si aggiunge al ricco palmares del “Marconi”, noto per le performance da record alle Olimpiadi di matematica e non solo. Il liceo carrarese ha vinto l’ultima edizione dei Campionati italiani di matematica a squadre, nel 2019 ha ottenuto il primo posto nazionale nei giochi logici e il terzo posto al Certamen provinciale di latino.

Intanto Elisa Sabadini ha staccato un biglietto per le Olimpiadi Internazionali di scienze della terra, che si svolgeranno in Russia tra un paio di mesi. E chissà che nella teca del “Marconi” non si debba fare spazio per un altro premio.