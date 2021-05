Cultura



Scuola-lavoro: firmata convenzione Alo’s Group-Istituto Barsanti

venerdì, 7 maggio 2021, 17:31

Scuola-Lavoro: una sinergia indispensabile per garantire un turnover professionale, gettare le basi per il futuro e rilanciare il tessuto sociale e produttivo del nostro territorio. È stata firmata questa mattina, all’Istituto di Istruzione Superiore Barsanti di Massa, una convenzione tra Alo’s Group, azienda leader nel settore meccanico e realtà imprenditoriale dinamica guidata dai fratelli Raffaele, Stefano e Alo Ferraro, e l’istituto Barsanti per l'attivazione di stage formativi previsti dai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, ex “Alternanza Scuola Lavoro”.

Alo’s Motorcycles, che al suo interno è dotata di un reparto di meccanica per la costruzione di pezzi metallici tramite fresatura di blocchi di alluminio con una macchina a controllo numerico, un reparto di pelletteria per lo sviluppo di progetti di selle, borse, giacche e t-shirt serigrafate a mano oltre a una parte web, offrirà una sede formativa preziosa e importante non solo per i tanti studenti che potranno così formarsi e fare pratica con strumenti e programmi software evoluti, ma anche per il personale docente dell’area di indirizzo e i tecnici del settore meccatronico.

Particolarmente soddisfatta della preziosa opportunità formativa e professionalizzante offerta ai propri studenti il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Addolorata Langella, sempre in prima linea per i suoi alunni e alla guida del Barsanti dal 2017, istituzione di base del comprensorio apuano per la formazione e la preparazione professionale di operatori, manutentori e tecnici che si apprestano a lavorare sia nel campo artigianale e industriale, sia in quello dei servizi.

“Siamo sicuri che quando c’è formazione e competenza c’è futuro. E questo Paese ripartirà dalla competenza”, sono le parole di Raffaele Ferraro, titolare insieme ai fratelli della Alo’s Group, esempio di imprenditoria moderna molto lungimirante che crede nelle scuole e nei giovani investendo in formazione, istruzione ed esperienza, tre elementi indispensabili per la costruzione di un futuro e per vincere le continue sfide del mercato.

Non solo meccatronica. Nella convenzione trovano, infatti, spazio anche ruoli sia per il corso di sartoria attivo presso l’Istituto Einaudi-Fiorillo” di Marina di Carrara che per il corso di web-marketing attivo presso l’Istituto Salvetti di Massa.

Presenti alla firma della Convenzione tante autorità del mondo scolastico e del lavoro che hanno accolto con entusiasmo il progetto di sinergia e collaborazione messo in atto da Alo’s e l’Istituto Barsanti: il Presidente della Provincia di Massa-Carrara Gianni Lorenzetti, il Vicesindaco del Comune di Massa Andrea Cella, l’Assessore alle politiche del lavoro del Comune di Massa Paolo Balloni, Vincenzo Genovese del Provveditorato agli studi di Massa-Carrara e la ex dirigente scolastica del Barsanti Dott.ssa Fiorella Fambrini. Tutti d’accordo nel credere che investire in formazione attraverso convenzioni con le scuole, non sia una perdita di tempo o di soldi ma sia fondamentale per rilanciare il futuro del nostro territorio e per stimolare i giovani studenti nella curiosità di apprendere.

Presentata nell’occasione anche la moto Alo’s Barsanti, a cui hanno lavorato gli studenti del Barsanti in questi mesi proprio grazie alla collaborazione con Alo’s Group.