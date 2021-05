Cultura



Si presenta il romanzo del carrarese Sergio Martini

giovedì, 20 maggio 2021, 18:23

Sabato 22 maggio alle ore 17,30 in piazza delle Erbe a Carrara, presso la sede dell'Associazione Qulture, si terrà la presentazione del romanzo d'esordio del carrarese Sergio Martini "Vascelli di carta", già premiato in diversi concorsi letterari. Converserà con Martini il dott. Marco Ciaurro, filosofo e scrittore e membro dell'Associazione Qulture.



Il libro, pubblicato da Felici Editore nella collana AcquaRagia, diretta da Antonio Celano, narra la storia di Francis Martin, un giovane apprendista inviato, per il suo primo servizio giornalistico, a una fiera del bestiame che si tiene sull'isola di Saint Léonard. Giunto sul posto, non trova alcuna indicazione ma, anzi, l'ostilità iniziale degli abitanti, Accetta allora l'aiuto di un singolare personaggio: Sigmund, pilota di dirigibili. E' l'inizio di un'avventura senza tempo che sembra partorire esistenze e storie stravaganti e immaginifiche: lo Scultore di Difetti, la soffitta delle persone rotte, la Cerchia degli Ambiziosi. E ancora il cimitero delle meditazioni, i due capitani di vascello, il pugile smilzo e la ragazza del Pontile 27; in un labirinto che sembra riportarci sulle orme di Alice e di Gulliver o di certi straniati mondi letterari nati dalle penne di un Bioy Casares e di un reverendo Abbot. Una vertigine reale come sono alle volte i sogni, gli incubi e, di più, la follia quando tenta di dare un senso risarcitorio alla vita, alle sue interruzioni, alle sue sconfitte. Vascelli di carta finisce per disegnare, così, un pellegrinaggio nell'inconscio alla ricerca di un sé dove, come in una matrioska, sanno celarsi i mille volti di un giovane uomo che, nel suo ultimo viaggio interiore, perde se stesso.