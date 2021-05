Cultura



Torna 'MutaMenti', il jazz festival itinerante

venerdì, 28 maggio 2021, 13:13

Il festival jazz MutaMenti davvero non si arrende mai e non rinuncia alla seconda sessione dell'edizione 2020 che, rinviata a causa dell'emergenza Covid, sarà interamente recuperata dall'11 al 20 giugno 2021 con 6 tappe che toccheranno la Costa e soprattutto la Lunigiana.

Una seconda sessione resa possibile grazie al contributo della Fondazione Carispezi nell'ambito del bando "Cultura in Movimento" e grazie alla forza di tutti coloro che hanno creduto e credono nel significato profondo di un festival provinciale che, partendo dalla bellezza dei luoghi dell'arte e della cultura disseminati lungo la Provincia di Massa-Carrara e valorizzando l'aspetto del jazz quale musica delle contaminazioni, offre ad un territorio ed al pubblico qualcosa di unico.

Novità di questa e della futura programmazione è la collaborazione con il festival Con-vivere, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, che organizzerà con MutaMenti uno degli eventi in programma a Pontremoli. Questa iniziativa rientrerà fra gli appuntamenti di con-vivere prima(e)dopo che anticiperanno alcuni dei temi della sedicesima edizione dedicata a "cura".

Una quarta edizione, quella di quest'anno, che aggiunge agli obiettivi del progetto quello di sottolineare come le iniziative locali si possano tradurre in risposte concrete, sia in termini economici, che di incentivo all'attività creativa, al disastro causato al mondo dello spettacolo dal vivo e della cultura dall'isolamento vissuto dallo scoppio della pandemia.

Nato in una terra ricca di castelli, musei, biblioteche e luoghi storici, ma lontana dai grandi flussi turistici, il festival, oggi più che mai, vuol essere un'occasione per diffondere e sostenere la creatività di artisti, senza badare esclusivamente ai grandi numeri, ma valorizzando l'aspetto qualitativo delle proposte.

Investire in un progetto come MutaMenti, infatti, significa non solo investire nell'arte, nella cultura e nella conservazione e cura del Bello, ma anche puntare su un territorio e credere chetale investimento sia la condizione di attivazione di risorse in grado di produrre ricadute edeffetti di natura economica oltreché di ordine culturale e sociale.

MutaMenti è un festival che non ama parlare ad alta voce, ma sceglie di curare i dettagli e i più piccoli particolari.

"MutaMenti" non è solo un Festival, ma un progetto che nasce da una serie fortunata di esperienze e di incontri, primo fra tutti quello dell'Istituto Valorizzazione Castelli con l'armonicista jazz Max De Aloe, direttore artistico del festival, ed è il risultato di un percorso indirizzato a dare a musei, castelli e più in generale ai luoghi della cultura, una nuova definizione non solo in termini di spazio fisico, ma anche di missione e di rapporto con il visitatore.

La rassegna si definisce per una panoramica di spettacoli in linea con la multidisciplinarietà che la caratterizza, ma anche con la pluralità dei luoghi di una terra che trova nel festival un'occasione per dar segno della propria forza e delle proprie molteplici sfaccettature.

MutaMenti si chiama così perché punta al rinnovamento e al cambiamento delle prospettive. Non è un festival destinato ad addetti ai lavori o a specialisti, ma un festival votato all'incontro e alla ricerca del bello nell'arte, nella musica e nella cultura.

È un vero e proprio Festival itinerante, pronto ad avvolgere e coinvolgere il pubblico rendendolo partecipe del Bello e della sua conservazione attraverso una panoramica di spettacoli ambientati in strutture differenti.

MutaMenti vuol essere un percorso che non si esaurisce nel tempo limitato dell'ascolto, ma permane nel tempo e per questo ha scelto di destinare tutti gli introiti derivanti dalla bigliettazione degli spettacoli ad interventi di valorizzazione sui beni culturali del territorio della provincia di Massa-Carrara .

Il festival MutaMenti rientra nel circuito dei principali festival di musica jazz promosso dall'Associazione I-jazz ItaliaJazz

Il calendario di concerti di questa sessione vede in programma:

11 giugno ore 21.00, Castello di Terrarossa, LICCIANA NARDI

IGUAZÙ ACOUSTIC TRIO

Fabio Gianni – pianoforte

Marco Mistrangelo – basso

Alex Battini De Barreiro – batteria e percussioni

12 giugno ore 21.00, Museo di San Caprasio, AULLA

DUO FERRARI-ZAMBERLAN

Bruno Ferrari - armonica cromatica

Mirco Zamberlan - pianoforte

JONI, AT LAST – ANTONELLA MONTRASIO TRIO

Antonella Montrasio – voce, dulcimer e piano

13 giugno ore 21.00, Convento degli Agostiniani, FIVIZZANO

DUO BRILLANCE presenta "Classical or Jazz?... That's NOT the question!"

Davide Nari – saxofoni

Federico Gerini – pianoforte

18 giugno ore 21.00, Borgo di Fosdinovo, piazzale il Fosso, FOSDINOVO

GRAMELOT TRIO

Simone Guiducci - chitarra

Fausto Beccalossi - fisarmonica

Achille Succi clarinetto - basso/clarinetto

19 giugno ore 21.00, Chiostro Convento Chiesa SS. Annunziata, PONTREMOLI

SALVATORE MALTANA TRIO presenta MY FOLKS

Salvatore Maltana – contrabbasso

Max De Aloe – armonica cromatica

Marcello Peghin - chitarra

20 giugno ore 21.00, Castello Malaspina, MASSA

EMANULE CISI QUARTET presenta DISTANZA

Emanuele Cisi – sax tenore, soprano

Eleonora Strino – chitarra, voce

Marco Micheli – basso

Enzo Zirilli – batteria, percussioni

MutaMenti incontra Con-vivere

19 giugno 2021

ore 18.00

Mi sta a cuore Patrimonio culturale e il prendersi cura Convento Chiesa Ss. Annunziata –

Pontremoli

Conferenza con Silvia Mascheroni, ricercatrice nell'ambito della storia dell'arte contemporanea, dell'educazione al patrimonio culturale e della didattica museale.

Scopri e gusta con MutaMutamenti

MutaMenti ha scelto anche quest'anno di associare agli spettacoli percorsi di scoperta del territorio e lo ha fatto grazie alla collaborazione con Sigeric servizi per il turismo, Altereco Soc. Coop., Controvento trekking e storia, Il museo di San Caprasio e il punto Ristoro del castello Malaspina di Massa.

A questo aspetto della programmazione si aggiungono la collaborazione con Federalberghi Costa Apuana, Confcommercio e l'Agenzia turistica Viaggi di Mare che hanno concorso alla realizzazione di un programma di offerta turistica con sconti e pacchetti dedicati a coloro che decideranno di soggiornare sul nostro territorio per partecipare al Festival.

Presente sempre la collaborazione con il Ccn Massa da Vivere nella fase promozionale del Festival.

12 giugno

ore 15.00 Visita al Castello di Monti – Licciana Nardi

Il Castello, legato ai Malaspina dello Spino Secco, ha raggiunto il maggior splendore sotto il

Marchese Moroello che lo trasforma in una nobile dimora signorile, viene riportato, dopo il rovinoso terremoto del 1920, agli antichi fasti dalla famiglia Malaspina, ancora sua proprietaria.

ore 18.00 Raccontando San Caprasio: il Museo, la Chiesa e la Tomba – Aulla

Un viaggio tra i segreti e le meraviglie conservate in uno dei luoghi simbolo di Aulla. Un percorso fatto di storie inedite, scoperte incredibili, vite di pellegrini e affascinanti personaggi in compagnia di un impareggiabile narratore: Riccardo Boggi, l'anima di questo museo.

13 giugno

ore 17.00 Fivizzano in ebike - Fivizzano

Minitour in sella a ebike alla scoperta dei gioielli di Fivizzano e dintorni. Il tour toccherà l'antico borgo della Verrucola con castello e la chiesa romanica di Pognana per tornare infine in Piazza Medicea.

19 giugno

Ore 10.00 Tour Pontremoli barocca - Pontremoli

Un viaggio alla scoperta del centro storico di Pontremoli e dei capolavori del suo barocco,

Palazzo Dosi Magnavacca e Villa Dosi Delfini.

Un intreccio di capolavori artistici, scorci paesaggistici mozzafiato, raffinatezza e meraviglie.

Ore 15.00 Sola Visita a Villa Dosi - Pontremoli

La visita a Villa Dosi è anzitutto un viaggio nel tempo e nella storia, ma anche un itinerario mozzafiato tra affreschi, statue in marmo, ricchi arredi appartenenti a varie epoche e stili, quadri di grandi pittori.

20 giugno

ore 18.00 Massa in contrappunto – Massa

Inedito percorso di trekking urbano che si srotolerà per il centro storico insieme al racconto sugli aspetti musicali della città: personaggi che hanno avuto i natali a Massa ed alcuni aneddoti. I partecipanti inoltre saranno coinvolti nell'osservazione di palazzi e vie che hanno a che fare con la Musica ed i protagonisti massesi. Il tutto condito da pillole botaniche relative agli strumenti musicali e completato alle 19.30 da una degustazione presso il punto ristoro del Castello Malaspina dei vini della società agricola Beatrice abbinati a prodotti del territorio.

BIGLIETTI E PRENOTAZIONI:

Come di consueto il costo degli spettacoli è €7,00.

Per le attività collaterali consultare il sito www.istitutovalorizzazionecastelli.it/mutamenti

Si ricorda l'importanza della prenotazione, da effettuare sempre tramite il sito

www.istitutovalorizzazionecastelli.it/mutamenti