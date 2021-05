Cultura



"Un preside, un professore e un alunno": il volume di Franco Frediani

venerdì, 21 maggio 2021, 17:41

"Un preside, un professore e un alunno" questo il titolo del volume che Franco Frediani ha voluto dedicare a tre illustri personaggi, figure di primo piano nel nostro Liceo "Pellegrino Rossi", sebbene in ruoli e tempi diversi. Frutto di una appassionata ricerca, Frediani fa riemergere dal passato le loro figure ingiustamente dimenticate : il Preside Roberto Menasci, che subì l'onta dell'espusione dall'Istituto in quanto ebreo; Luigi Mannucci, autorevole professore di lettere autore tra l'altro, delle parole di quell'Inno a Massa all'epoca eseguito dal Maestro Luigi Gavarini in ogni pubblica manifestazione; e infine Guido Manacorda, alunno modello, poi professore emerito e personaggio di primo piano, quale sorta di ambasciatore, nei rapporti tra Hitler e Mussolini. Sconosciuti ai giovani d'oggi meritano invece essere ricordati. Il volume, in vendita nelle librerie ed alcune edicole, si avvale della prefazione del professor Mario Messina, per molti anni docente di lettere antiche nel glorioso Istituto cittadino.

In allegato foto rispettivamente di Roberto Menasci, Luigi Mannucci e Guido Manacorda