"Veronica Cybo-Malaspina e il truce delitto di via de' Pilastri nella Firenze del 1600"

venerdì, 21 maggio 2021, 17:41

"Un preside, un professore e un alunno" questo il titolo del volume che Franco Frediani ha voluto dedicare a tre illustri personaggi, figure di primo piano nel nostro Liceo "Pellegrino Rossi", sebbene in ruoli e tempi diversi

venerdì, 21 maggio 2021, 17:21

“Pellegrino Rossi tra l’Italia e la Svizzera: l’impatto scientifico tra diritto costituzionale e diritto internazionale” questo il titolo del convegno dedicato allo statista carrarese che si terrà lunedì 24 maggio, ore 18.00, presso l'Istituto Svizzero di Roma e che sarà possibile seguire online

giovedì, 20 maggio 2021, 18:23

Sabato 22 maggio alle ore 17,30 in piazza delle Erbe a Carrara, presso la sede dell'Associazione Qulture, si terrà la presentazione del romanzo d'esordio del carrarese Sergio Martini "Vascelli di carta", già premiato in diversi concorsi letterari.

giovedì, 20 maggio 2021, 14:20

Un notevole successo sta riscuotendo l'iniziativa "Carrara per Dante" promossa da un gruppo di carraresi, tra i quali Riccardo Canesi, Daniele Canali, Donatella Beneventi, Beniamino Gemignani, Carmine Mezzacappa, Edoardo Morotti e Laura Biggi

giovedì, 20 maggio 2021, 14:08

L'amministrazione provinciale di Massa Carrara ha sempre sostenuto, negli ultimi anni, i progetti culturali di Evandro Dell'Amico

mercoledì, 19 maggio 2021, 18:11

Diretti dal Maestro Zubin Metha, 150 artisti sul palco per lo straordinario concerto “La sinfonia n.9 in re minore per soli, coro e orchestra op.125”