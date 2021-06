Cultura



A Carrara la presentazione del romanzo di esordio di George Gavrilita

giovedì, 3 giugno 2021, 16:58

L’Associazione Qulture continua il suo ciclo di presentazioni di libri nella sede di Piazza delle Erbe 1/E a Carrara, che stanno richiamando un pubblico sempre più numeroso. Sabato 5 giugno alle ore 19:00 si terrà la prima presentazione del romanzo di esordio di George Gavrilita “La sua essenza era musica” (Felici Editore), vincitore del Premio letterario «Qulture ti pubblica @ Una Ghirlanda di Libri» - ed. 2020. Il romanzo, scritto in prima persona con linguaggio veloce e diretto, narra una storia che si consuma in una notte in una casa frequentata da giovani musicisti. Questi si ritrovano a suonare insieme e, consumando funghi allucinogeni, raggiungono un’inesplorata amplificazione sensoriale e una profonda armonia mentale. Si susseguono, così, fitte dissertazioni sulla musica, sul senso della vita e sull’amore, tra divertimento e regressioni ai giochi d’infanzia. Sulle orme della migliore letteratura e poesia degli ultimi due secoli, Gavrilita si pone alla ricerca di forme altre di pensiero e di esperienza nel tentativo di stringere tra le dita un’età che pare, ma non resta eterna: la giovinezza. Perché, in realtà, ogni allucinazione aperta dalle pagine di questo romanzo è solo il pretesto per arrivare alle porte di nuove trascendenze e percezioni.

George Gavrilita nasce nel 1992 nella piccola cittadina rumena di Macin e, a dieci anni, si trasferisce con la famiglia a Torino. Prosegue gli studi in Francia, dove si laurea in Scienze Politiche, e in Cina, dove si avvicina alla meditazione. La conoscenza di numerose lingue gli ha permesso sia collaborazioni con organismi ONU quali l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), sia di girare il mondo da oltre un decennio come arbitro di tornei del gioco fantasy “Magic: The Gathering”. Al momento è studente di medicina, e nel tempo libero ama divertirsi al pianoforte e alla batteria.