Accorato appello delle sorelle del musicista Nicola Toscano: "Mantenete la promessa e intitolate il palco della musica a Nicola"

martedì, 1 giugno 2021, 18:55

di francesca vatteroni

"Bisogna avere buona memoria per mantenere le promesse" spiegava Nietzsche: ma è proprio del mantenimento di una promessa di cui abbiamo bisogno per poter mantenere la memoria, gli risponderemmo noi. Stiamo parlando della memoria di Nicola Toscano, l'indimenticato musicista carrarese scomparso prematuramente all'età di 55 anni, nel 2017. Ma veniamo ai fatti, o meglio, alla promessa.

Fu l'ultimo concerto al Teatro degli Animosi appena inaugurati dopo la lunghissima e interminabile chiusura per i lavori di restauro. Era la notte del 30 dicembre 2019 e Carrara col teatro civico finalmente riaperto, poteva riabbracciare il suo amato Nicola Toscano, la sua musica, le sue canzoni, i canti tradizionali anarchici da sempre parte del suo repertorio, ascoltando incantata in una platea stracolma, gli amici fraterni del virtuoso chitarrista con cui avevano condiviso il palcoscenico e i momenti più belli della sua carriera. Un concerto emozionante e molto sentito per l'intreccio e l'incontro di respiri tra i musicisti, i suoi compagni di viaggio e di musica (gli Hyperion Ensamble e Les Anarchistes) che ci misero l'anima nel ripercorrere quelle note suonate tante volte assieme a Nicola e gli amici di sempre, le sorelle, i familiari e la compagna di Nicola, tantissimi presenti in sala, che quell'anima e quella magia delle notti trascorse fino all'alba nelle cantine a cantare e suonare con Nicola, la volevano ritrovare.

In un luogo e in un momento così speciali, la preghiera di Silvia Toscano, tra gli scrosci di applausi e la commozione, rivolta sul palco proprio all'assessore Federica Forti che le stava accanto, riecheggia ancora nelle orecchie di tanti e suona ancora e più che mai quasi sacra:" Sarebbe bello dedicargli il Palco della Musica, perché diventi il palco di Nicola: non sarebbe per la città, non per lui, ma sarebbe per la musica". Quella sera sul palco non c'era solo Nicola, non c'era solo Silvia, c'era tutta Carrara e quella preghiera fu la preghiera di tutti. Quella sera sul palco ci fu una promessa.

"La promessa fu che, una volta ultimato il restauro del Palco della Musica nei giardini di Piazza Gramsci, questo sarebbe stato intestato in dedica a mio fratello-ci scrive la sorella Silvia-

Seguirono da Roma, dove vivo, ampie rassicurazioni alla medesima, circa la fattibilità della dedica che, non riguardando una strada cittadina, non rientrava nel veto che vuole trascorsi dieci anni da quella possibilità. Esempi di carissimi amici romani come Armando Trovajoli (Ponte della Musica oggi Trovajoli), Ennio Morricone (Oggi Auditorium Parco della Musica Moricone), Tullio De Mauro (Una biblioteca) e a tutti e tre all'indomani delle rispettive dipartite.

Oggi il Palco della Musica di Carrara è ultimato ma di quella dedica promessa nell'entusiasmo generale, (a mio fratello per altro, è già stata dedicata la Sala della Musica della Scuola Media Dazzi, dove insegnava), di quella promessa dicevo, non c'è ancora traccia".

Sulle qualità e sul talento di Nicola Toscano, sarebbe superfluo soffermarsi ma ne faremo ugualmente un accenno: rappresenta uno degli artisti di Carrara più amati, apprezzato anche fuori dai confini nazionali. Chitarrista raffinato, che amava suonare l'anarchia con cui i brani tradizionali diventavano per incanto eleganti pliés, grand rond de jambe, coupés o ricercati arabesques, Nicola si era diplomato al conservatorio nazionale di Parigi. Nel 2001 fonda Les Anarchistes, il noto gruppo musicale ai cui album hanno collaborato artisti quali Raiz, Antonello Salis, Giovanna Marini, Moni Ovadia, Blaine L. Reininger dei Tuxedomoon, Erri De Luca, Petra Magoni, Steve Conte, Lucariello, Mauro Avanzini, Pippo Delbono e altri ancora. Una straordinaria carriera musicale, che lo ha portato perfino a esibirsi in Giappone, in un concerto di chitarra classica nel ruolo di solista, ma non solo: ci sono state tournées anche in Argentina e in Russia. Luoghi in cui Nicola portò il nome di Carrara a cui si sentiva legato intimamente. Così testimonia la sorella, non nascondendo l'amarezza di constatare che a distanza di mesi dall'inaugurazione del Palco della Musica finalmente restaurato, avvenuta in ottobre del 2020, del nome, del ricordo di Nicola Toscano e della promessa fatta quella sera, non vi è traccia.

"Nel torpore sceso su quelle promesse-ci anticipa la sorella in un'accorata missiva- volevo investire anche una campagna di sensibilizzazione, una raccolta di firme da mostrare poi ad una situazione politica assai generalizzata nell' adagiarsi all'immobilismo, preferito al "dispiacere". In fondo quel palco, in un giardino, è una richiesta evocante più un simbolo d'affetto-scrive in modo toccante e autentico Silvia- che una compromettente presa di posizione, a favore di chissà quali arcani gangli, da non toccare per non manometterli. Un tributo oltretutto ad una morte giovane, e per questo, come diceva un adagio certamente da aggiornarsi alla longevità tanto cresciuta, "cara agli dei" ".