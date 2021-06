Cultura



Al via "Civico 1", la rassegna di incontri per l'estate 2021

lunedì, 7 giugno 2021, 20:05

di donatella beneventi

Un ritrovato senso di libertà e di ottimismo fa capolino, finalmente e si iniziano a organizzare occasioni di incontro, in presenza, sempre tenendo presente le norme di sicurezza, con il desiderio di far rivivere le città, dopo un lungo e buio periodo di chiusura.

La cultura e la letteratura, in questo caso, la fanno da padrone in uno dei luoghi più belli di Carrara, piazza Cesare Battisti, la piazza del teatro Animosi, il cui nome è ripreso dal bar gestito da Beppe Salutini e che ospiterà la rassegna " Civico 1", un ciclo di incontri d'autore che partirà il 17 giugno, tutti i giovedì alle 19.

Organizzatrici dell'evento sono Gea Dazzi e Michela Castellazzo, dell'associazione Animosi per la Cultura, entrambe insegnanti ed appassionate di scrittura e lettere, che hanno riversato tutto il loro entusiasmo e la loro passione nella realizzazione della rassegna, mettendo al centro l'amore verso la città e la voglia di contribuire a renderla più vivace ed accogliente: "Per adesso abbiamo calendarizzato incontri fino al 15 luglio - spiega Gea - ma stiamo lavorando per proseguire per tutta l'estate; accarezziamo l'idea di estendere l'iniziativa anche in inverno, diversificando il genere: non solo letteratura, ma anche musica, teatro, insomma, tutto il mondo dell'arte. Pur avendo come riferimento autori e artisti locali, che desideriamo valorizzare, stiamo prendendo contatti con personaggi anche molto famosi fuori dalla nostra città, cerchiamo, insomma, di fare un mix , puntando sempre sulla qualità".

"Abbiamo scelto il nome "Civico 1", non solo perché è il numero del locale che ci ospiterà, ma anche perché abbiamo pensato di portare la cultura in piazza, all'aperto, in maniera libera, semplice fuori dalle formalità di eventi per pochi selezionati: pensiamo che a Carrara manchi qualcosa del genere, è un esperimento che ci auguriamo funzioni e che possa avere un seguito"La rassegna è stata finanziata da Animosi Cafè, la partecipazione è libera e il primo appuntamento, vedrà la partecipazione di Riccardo Dalle Luche e Angela Palermo che faranno un quadro psicanalitico intorno alla figura di Frida Khalo: date le norme anticovid, è raccomandata la prenotazione interpellando il bar o l'associazione culturale.

Di seguito i link per info e prenotazionihttps://www.facebook.com/animosicaffehttps://www.facebook.com/animosicult