Cultura



Apre 'Civico5', nuovo spazio dedicato all’arte e alla cultura

sabato, 5 giugno 2021, 12:20

L’Associazione Culturale Carrara un Museo a Cielo Aperto, nata nel 2018 con l’intento di valorizzare la città di Carrara, il suo territorio, e il suo marmo attraverso la fotografia, raddoppia grazie al progetto Carrara Si-Cura realizzato dal Comune di Carrara, e apre la nuova sede Civico5, in via Rossi 5 a pochi passi dal Duomo. Civico 5 vuole essere un luogo di incontro, dove partecipare a conferenze e seminari nell’ambito della cultura e delle arti, vuole essere uno spazio espositivo, e un laboratorio dando la possibilità di frequentare corsi di pittura e fotografia. Inoltre sarà uno spazio prenotabile da chiunque cerchi una location per attività come quelle descritte.



“Civico5 era un sogno nel cassetto” - dice il presidente dell’Associazione Culturale Carrara un Museo a Cielo Aperto, Massimo Susini - oggi anche grazie all’artista Luciana Bertaccini che ne curerà la direzione artistica, il sogno è diventato realtà. Tra chi darà vita a questa nuova avventura oltre a Luciana Bertaccini, segnaliamo la presenza e la collaborazione del fotografo Paolo Zavanella.



L’apertura è prevista il giorno 12 giugno alle ore 17.30, alla presenza delle autorità, nell’occasione sarà inaugurata anche la prima temporanea: VISIONI- 2modi di guardare. Saranno esposte le opere del fotografo Massimo Susini, e della scultrice Luciana Bertaccini un mix di fotografia e installazioni, dove il lavoro dei due artisti corre lungo un fil rouge che, ancora una volta, è il racconto, la celebrazione dell’affascinate Carrara. La mostra sarà visitabile dal lunedì al giovedì dalle 16.00 alle 19.00 e dal venerdì alla domenica dalle 17.30 alle 20.00. Per info: carraraunmuseoacieloaperto@gmail.com - 366-5456689