Cultura



Concorso Andrea Novani, la premiazione: poesie, racconti e disegni dei bambini

lunedì, 31 maggio 2021, 20:49

E' stata una cerimonia sentita e carica di voglia di tornare alla normalità quella organizzata nel cortile della scuola Le Grazie dall'Associazione per i diritti degli anziani, Ada Massa e Montignoso, per la premiazione della quarta edizione del concorso di poesia dedicato ad Andrea Novani. Tutto nel rispetto della normativa Covid: presenti solo i bambini premiati e un accompagnatore, sedie distanziate e mascherine rigorosamente a coprire naso e bocca.

Ma gli occhi di grandi e piccini parlavano e facevano capire la voglia di tornare a stare insieme, di riprendere quei percorsi che si sono interrotti troppo a lungo.

La premiazione infatti ogni anno avveniva a gennaio ma con il contagio da Covid-19 in piena espansione il presidente di Ada, Rolando Bellè, ha deciso di aspettare il momento più opportuno, sperando che i casi diminuissero in maniera sensibile prima della fine delle scuole. E così è stato. Sabato mattina la premiazione ufficiale, nel ricordo anche del professore Pietro Zaccagna, già presidente della giuria del concorso scomparso a 78 anni a febbraio di quest'anno. Nonostante le difficoltà del momento, sono state comunque cinque le scuole a partecipare per un centinaio di bambini in tutto fra elementari e medie. Inoltre da quest'anno oltre a poesia e racconto, gli organizzatori avevano previsto un'ulteriore categoria di concorso dedicata alla grafica.

Ecco tutti i vincitori.

Partiamo dalle scuole primarie.

Nella sezione poesia di gruppo per le classi seconde primo premio a Elia Pucci e Massimiliano Santi della scuola di Romagnano; per le classi quarte e quinte, vincono Diana Muttini, Pietro Quadrelli, Roberto Quadrelli e Anna Turba della quinta Le Grazie; secondi Cecilia Glauco e Giovanna Viola Gazzaruso della quarta di Romagnano. Nella sezione poesia individuale per le classi quarte, primo Giuseppe Giovannini delle Grazie; seconda Marianna Corrado, Le Grazie; terza Giulia Troiano di Romagnano. Attestato di partecipazione alle classi prima, seconda e terza della San Filippo Neri.

Nella sezione racconto individuale, classe quarta, prima Elisabetta Liberatori, secondo Andrea Giorgieri, entrambi delle Grazie. Nella sezione grafica, classe seconda individuale: prima Nicole Bertuccelli, secondo Tommaso Boni, terzo Diego Gela, tutti di Romagnano; classe quarta e quinta individuale, vince Aurora Ceragioli della quarta di Romagnano; seconda Marica Panaro della quinta di Castagnola di Sotto, terzo Matias Corka di Romagnano.

Passiamo alle medie.

Nella sezione racconto di gruppo, classe prima, vincono Rebecca Bongiorni e Flavia Marku della Parini. Racconto individuale, classe prima, vince Marta Piccinini della Parini. Racconto individuale, classe seconda Davide Fantini della Parini. Per la grafica, prima classe sezione individuale vince Anna Verona, secondo Matteo Della Gatta, terza Nicole Bruschi della Parini. Per la grafica, classe terza individuale vince Asia Castaldi della Parini. A tutti i vincitori un premio in denaro da spendere nell'acquisto di materiale didattico. Il consiglio direttivo del premio è composto da Rolando Bellè, Luigi Bedini, Anna Mura e Anna Maria Ghiso. In giuria: Luigi Bedini (presidente), Anna Maria Ghiso, Floriana Armanini, Benedetta Cardone, Stefano Bessi Carloni, Paolo Milani, Nico Menchini, Maria Antonia Guadagnucci, Emilia Rivieri, Morena Pasquini.