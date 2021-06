Cultura



Conferenza di Silvia Mascheroni: 'Mi sta a cuore. Patrimonio culturale e il prendersi cura'

lunedì, 14 giugno 2021, 19:12

L’edizione 2021 di con-vivere Carrara Festival, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, che si terrà dal 9 al 12 settembre, presenterà anche degli eventi prima dell’inizio del Festival. Il primo, in collaborazione con il MutaMenti Jazz Festival organizzato dall’Istituto Valorizzazione Castelli, sabato 19 giugno nella c hiesa SS. Annunziata di Pontremoli con la conferenza di Silvia Mascheroni, ricercatrice nell’ambito della storia dell’arte contemporanea, dell’educazione al patrimonio culturale e della didattica museale. Il tema della conferenza: Mi sta a cuore. Patrimonio culturale e il prendersi cura (ingresso gratuito).

Ogni testimonianza del patrimonio culturale vibra in risonanza con le fibre delle nostre esperienze, comprese la malattia e la fragilità, in dialogo con le variegate tensioni emotive dell’essere persona; è ausilio e risorsa per conoscersi e prendersi cura. La conferenza propone un rovesciamento di prospettiva: non affronta il tema della cura che si deve prestare al patrimonio culturale, al fine di assicurarne l’esistenza e la trasmissione alle generazioni future (vale a dire, l’ambito della conservazione, del restauro, della salvaguardia), bensì quanto e come il patrimonio culturale – che sia opera conosciuta esposta in un museo, o diffusa, presente nel paesaggio e in ogni ambiente – sia risorsa per il benessere e la cura di ogni persona. ICOM Italia, Comitato nazionale dell’International Council of Museums, che, come tutti i Comitati ICOM sta elaborando una definizione aggiornata di museo, ha proposto di sostituire, tra le finalità istituzionali, “diletto” con “piacere e benessere”. Il piacere ludico, disinteressato, alimentato dalla meraviglia e dalla risonanza si può considerare quale “grado zero” nell’attivazione dell’esperienza conoscitiva e relazionale. Si trasforma in benessere, nell’accezione più trasversale: well being, bene-esseresociale, cognitivo, psicologico ed emotivo, a tutto tondo, dell’individuo e della collettività, soprattutto per le categorie marginalizzate e non protette.

Silvia Mascheroni propone dunque di esplorare il patrimonio culturale, approfondirne le specificità, “appropriarsi” della sua essenza, vivere il museo quale luogo di memorie generative e collettive. Le Istituzioni culturali sono luoghi rilevanti nella e per la comunità, attori strategici del nostro tempo contemporaneo; oltre alle missioni di conservazione e di trasmissione della conoscenza, devono esercitare il loro ruolo sociale, garantire l’accessibilità e la partecipazione con la messa a punto di progetti dedicati per ogni diversa stagione e condizione esistenziale.

Silvia Mascheroni, storica dell’arte, è ricercatrice, formatrice e progettista nell’ambito dell’educazione al patrimonio culturale. È docente presso l’Università Cattolica di Milano (Master “Servizi educativi del patrimonio artistico, dei musei di storia e di arti visive”) e di “Educazione al patrimonio e didattica museale” presso la Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici dell’Università di Pisa. Coordina il Gruppo di lavoro “Educazione al patrimonio culturale: musei-scuole-territorio e professionalità” di ICOM (International Council of Museums) Italia. È responsabile con Simona Bodo della progettazione e del coordinamento di “Patrimonio e Intercultura”, promosso da Fondazione ISMU, dedicato all’educazione al patrimonio in chiave interculturale. È co-fondatrice con Simona Bodo e Mariagrazia Panigada del Gruppo di lavoro “Patrimonio di Storie” (www.patrimoniodistorie.it).

La conferenza di Silvia Mascheroni sarà a ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni: www.istitutovalorizzazionecastelli.it/mutamenti

A seguire, alle 21,00, concerto del Salvatore Maltana Trio che presenta “My folks”.Musica che respira l’aria della cittadina di Alghero, il suo mare, le sue tradizioni, la sua cultura catalana. Il contrabbassista e compositore algherese Salvatore Maltana, presenta questo progetto pensato e voluto fortemente con una formazione atipica: contrabbasso, armonica cromatica e chitarra. Si avvale di due grandi esponenti del proprio strumento:

Max De Aloe all’armonica cromatica e Marcello Peghin alla chitarra classica. Uno spettacolo sospeso tra world-music e jazz per una musica che respira di nostalgie, atmosfere sognanti e a tratti malinconie, echi di Mediterraneo. “My Folks è davvero il ricordo dei miei cari (...) tutto quello che improvvisavo e trascrivevo sul pentagramma mi riportava alla mente i giochi, il profumo della spremitura delle olive che arrivava dal frantoio vicino che riempiva i pomeriggi autunnali o le sere d’inizio estate passate a sentire le storie dei vecchi e le risate di noi bambini all’interno del “corral” Salvatore Maltana.

Il concerto sarà a ingresso a pagamento (7 euro). Per informazioni e prenotazioni: www.istitutovalorizzazionecastelli.it/mutamenti