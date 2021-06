Cultura



"Dell'Arte Contagiosa": viaggio artistico-teatrale dedicato a Dante Alighieri

venerdì, 4 giugno 2021, 08:47

Dell'Arte Contagiosa è un viaggio artistico-letterario-figurativo-teatrale realizzato con i Canti della Commedia Dantesca.



E' un viaggio nel tempo (dal 12 giugno al 28 agosto), nello spazio (in 40 città della Regione Toscana), nell'architettura (nelle Chiese romaniche, nelle piazze e nei castelli medievali), nella storia (racconta la vita di Dante e la sua epoca) nell'arte (espone le opere degli artisti che hanno rappresentato la Commedia dantesca), nell'enogastronomia (A tavola con Dante, si potranno sedere tutti coloro che vorranno degustare i cibi che potrebbe aver assaggiato Dante stesso) e ancora molto altro...



Il 2021, anno delle celebrazioni dedicate al sommo poeta, ci ha portato nelle terre toscane, dove Dante è nato e vissuto, alla ricerca dei luoghi che lui stesso potrebbe aver visitato o dove potrebbe semplicemente essere stato.



Qui, nell'estate 2021, facendo tappa in 40 Comuni della Regione Toscana, realizzeremo altrettanti appuntamenti, dedicati a tutti i Canti dell'Inferno dantesco, raccontando la storia di Dante, l’origine e lo sviluppo della Commedia, il percorso umano e artistico del grande poeta, il Medioevo, l’arte romanica della Toscana, analizzando un Canto diverso in ogni tappa e interpretandolo; tutto questo, raccontato, vissuto, amato, recitato, teatralizzato, in altrettanti appuntamenti, al giovedì, venerdì, sabato e domenica, ininterrottamente, dal 12 giugno fino al 28 agosto in un percorso consequenziale a quello dei Canti dell’Inferno dantesco.



"Abbiamo chiamato questo percorso "Dell’Arte Contagiosa, perché vorremmo davvero che l’Arte e la Cultura fossero contagiose".

Il primo appuntamento è a Mulazzo, sabato 12 giugno, ore 21,00 in piazza Malaspina con il Primo Canto dell’Inferno.