Festa della musica a Massa

mercoledì, 16 giugno 2021, 14:44

Lunedi 21 giugno, anche a Massa verrà celebrato con la musica il solstizio d'estate 2021. La data è stata scelta quale giornata internazionale della musica, giunta quest'anno alla 27° edizione.



Nata in Francia, a Parigi, nel 1982, la Festa iniziò a diffondersi in Italia dal 1994 ma è solo dal 2016 che, sotto l'egida del Ministero della Cultura, ha assunto carattere nazionale.



La Festa si terrà in piazza della Conca, piazza dove, per caso o per felice predestinazione, nacquero o vi abitarono musici e musicanti che fecero dell'arte dei suoni ragione di vita. Così è stato per Simone Martelli, Francesco Guerra, Marc'Antonio Guglielmi, Don Domenico Guglielmi, Pietro Alessandro Guglielmi, Fermo Dante Marchetti, Luigi Gavarini, Davide Sacchetti e Tina Raffo.



Un targa in loro memoria, su iniziativa di Franco Frediani, fu apposta alla Conca il 16 giugno del 2017. A quattro anni di distanza da quel 2017, lo stesso Frediani ha ideato e organizzato una serata musicale dedicata ad alcuni degli artisti "Conchesi" . Potremo così ascoltare l'aria da "Le vicende d'amore" di P.A.Guglielmi, eseguita alla tastiera dal Maestro Paolo Biancalana e cantata dal soprano Maria Simona Cianchi; l'"Inno a Massa" di Gavarini, eseguito alla tastiera dal Maestro Paolo Biancalana e cantato da Francesca Gianardi; "Massa sei primavera" e "Massesina" di Sacchetti, lette da Ferdinando Martinucci della Scuola di musica Do.Re.Mi e suonate dai Maetri David Marras e Adele casotti, e infine, quale omaggio a Marchetti, una versione inedita di "Fascination", per la prima volta arrangiata e con le parole in dialetto massese di Piero Giusti, cantata da Irene Jones Baruffetti. Al ritmo del valzer, eseguito alla tastiera dal maestro David Marras e al violino dal maestro Adele Casotti, si esibiranno i ballerini Marco Casali, Giannarelli Carla, Pennacchi Livio e Giannarelli Piera.



A presentare la serata Fabio Cristiani. Lo spettacolo è gratuito ad accesso libero, limitatamente a 50 posti a sedere, nel rispetto delle norme anti-Covid.