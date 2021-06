'Festa della musica' nella piazzetta della Conca

Altri articoli in Cultura

mercoledì, 23 giugno 2021, 15:25

Verso il sold out il concerto musicale sinfonico del Maggio Musicale Fiorentino che accoglierà il pubblico in piazza Aranci, la sera di sabato 3 luglio alle ore 21.30

mercoledì, 23 giugno 2021, 14:26

Dici Carrara e pensi al marmo, alle cave. “La Storia di Carrara” segue le vicende straordinarie e i personaggi che hanno “scolpito” la storia della città

martedì, 22 giugno 2021, 18:26

L'identità territoriale della città di Carrara e del suo comprensorio economico-produttivo è fortemente caratterizzata da un materiale, il marmo, che si estrae e si lavora in zona e che, nel corso dei secoli, ha attratto artisti, commercianti, acquirenti, amanti e cultori e stimolato la formazione di intere generazioni di scultori,...

martedì, 22 giugno 2021, 09:38

Un premio nel ricordo dell'architetto Paolo Armenise scomparso nel 2014 ed una menzione speciale per la Fondazione Marmo. Sono le due candidature "fuori gara" della seconda edizione del Premio Anita Fiasci - Città di Carrara ufficializzate dall'associazione Polartis organizzatrice dell'iniziative

lunedì, 21 giugno 2021, 21:22

Sarà l'artista Marina Abramović a essere proclamata Accademica d'Onore quest'anno dall'Accademia di Belle Arti di Carrara. Il direttore Luciano Massari, insieme all'intero consiglio accademico, hanno voluto assegnare alla celebre performer serba l'alto merito

sabato, 19 giugno 2021, 16:13

Athamanta, percorso sorto in difesa delle Alpi Apuane, lancia una "open call for explosive submissions": il primo bando rivolto a chiunque voglia mettere in campo le proprie capacità creative per opere dedicate alla tutela delle Apuane e alla lotta al sistema estrattivista che le devasta