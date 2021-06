Cultura



Firmata convenzione tra Dipartimento di Architettura di Firenze e Accademia di Carrara

martedì, 22 giugno 2021, 18:26

L'identità territoriale della città di Carrara e del suo comprensorio economico-produttivo è fortemente caratterizzata da un materiale, il marmo, che si estrae e si lavora in zona e che, nel corso dei secoli, ha attratto artisti, commercianti, acquirenti, amanti e cultori e stimolato la formazione di intere generazioni di scultori, artigiani, imprese, studiosi e progettisti.

"L'oro bianco", così definito già dagli antichi romani, qui viene estratto senza sosta fin dal I secolo a.C.; le Alpi Apuane sono di fatto tra le montagne più ricche al mondo in termini estrattivi e non solo, proprio per la trama di relazioni cresciute attorno al materiale, trasformatasi in un vero e proprio distretto produttivo tra i più longevi ancora attivi in Italia.

Qui, in appena 1.155 km² di territorio, si annida una delle storie più antiche, critiche e meno discusse dell'estrattivismo italiano. Nel corso dei secoli attorno a questo materiale si è sviluppata un'intensa economia locale, legata alle figure professionali e ai lavoratori che, dal cavatore all'artigiano, dallo speleologo allo scultore, dal designer all'industriale, hanno generato una forte identità culturale del territorio, oggi al centro di un interrogativo urgente circa il confronto con l'innovazione tecnologica, la globalizzazione dei mercati e l'imminente destino di un patrimonio conoscitivo da valorizzare.

Il rapporto di collaborazione recentemente attivato tra il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze e l'Accademia di Belle Arti di Carrara nasce proprio dalla volontà di ridisegnare la morfologia delle relazioni tra un materiale (il marmo) e il suo territorio di origine e trasformazione, con l'obiettivo di riattivare una catena virtuosa del valore attorno al prodotto lapideo. A partire da questa nuova sinergia, si vuole recuperare e integrare qualità e cultura locali a rischio di "estinzione", e valorizzarle dentro un modello attualizzato di alta specificità produttiva locale.

Parole d'ordine del progetto sono "sostenibilità", "rigenerazione" e "upgrade tecnologico", come parte integrante di una strategia più articolata per il rilancio delle attività di lavorazione del marmo e della città nel suo complesso. A questo si aggiunge la volontà di riportare a Carrara il centro del dibattito contemporaneo sulla ricerca poetica e formale, grazie ad esperienze e occasioni di contaminazione controllata del progetto, tra arte e design, in cui tornano ad essere centrali fattori come il "riuso" degli scarti di estrazione e una nuova ricerca sperimentale sulle forme e le tecniche di lavorazione.

Attraverso il potenziamento di un approccio culturale ereditato dal passato, che guarda al futuro, e con l'elaborazione di modelli estetico-funzionali capaci di stimolare attività produttive diversamente "ecologiche" e strategicamente "riappaesate", viene proposto qui un modello non necessariamente delocalizzato e per questo ecologicamente interconnesso.

Il Dipartimento di Architettura di Firenze e l'Accademia di Carrara hanno quindi scelto di siglare una Convenzione per sviluppare e promuovere iniziative condivise, anche sperimentali, di ricerca e di formazione, e sostenere in un'ottica di sistema il potenziamento delle relazioni tra due settori (quello dell'arte e quello del prodotto) strategici del made in Italy.

In particolare, la convenzione avrà ad oggetto: lo svolgimento e lo sviluppo congiunto di progetti di ricerca, anche in sinergia con altre istituzioni pubbliche e/o private; l'organizzazione e l'attivazione congiunta di corsi di studio e di alta formazione; l'organizzazione di convegni, dibattiti, seminari mostre e manifestazioni su specifiche tematiche che saranno di volta in volta individuate.

Così, anche grazie a una didattica diffusa e parzialmente dislocata nei laboratori artigiani ed artistici del territorio, Accademia e Università proveranno a rigenerare Carrara sul modello delle antiche scuole industriali e dei grandi programmi "utopisti" di formazione. In linea con una tradizione di stretta relazione tra progetto e produzione (artigianale e industriale), questo inedito connubio creerà nuovi prodotti, nuovi linguaggi, nuova professionalità e nuova cultura sul modello del Bauhaus o della più vicina Scuola di Ulm.

Un'utopia da cui far rinascere Carrara, un'utopia che può diventare realtà.