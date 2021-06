Cultura



Il concorso “A due passi da casa...” premia 11 scuole

venerdì, 4 giugno 2021, 12:29

Sono 11 le classi vincitrici del concorso scolastico «A due passi da casa...», organizzato dall’Ufficio per l’insegnamento della religione cattolica della Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli.

Lo hanno comunicato i due direttori, don Mario Tucci e Walter Fiani, con una lettera circolare inviata ai dirigenti delle scuole della provincia.

Il concorso, indetto nel precedente anno scolastico, prevedeva un premio di 300 euro ad ogni classi vincitrice ed era collegato al progetto didattico «A due passi da casa...» con il quale gli insegnanti di religione costruiscono, ormai da quasi un decennio, percorsi formativi per mettere in connessione la scuola con il territorio, attraverso l’arte e la cultura. «L’ufficio diocesano per l’IRC – hanno dichiarato i responsabili – ha voluto premiare le classi che hanno saputo meglio interpretare, attraverso gli strumenti della comunicazione digitale, il “fatto religioso” presente in mezzo a noi sia come testimonianza culturale sia come patrimonio di valori».

I lavori realizzati dalle scuole di ogni ordine e grado toccano vari argomenti di storia religiosa locale. Purtroppo, a causa della pandemia, molte attività sono state rimodulate, escludendo, talvolta, la visita didattica «in loco» che avrebbe potuto far «toccare con mano» quanto il cristianesimo abbia inciso nella storia del nostro territorio, lasciando testimonianze nel mondo dell’arte, nelle tradizioni e negli usi, ma anche nella configurazione architettonica di un borgo – cosa sarebbero i nostri paesi senza le chiese? - e nella formazione di una civiltà. «“A due passi da casa...” – spiegano ancora Fiani e don Tucci - non è un semplice indirizzo di studi o una serie di attività da svolgere nell’ora di religione. Esso deriva dal quel grande contenitore che è il “progetto culturale” elaborato dalla Conferenza episcopale italiana nei anni scorsi, e che vuole sviluppare l’aspetto culturale per umanizzare la vita attraverso i valori del Vangelo».

Visto il positivo riscontro che ha avuto, il concorso, annunciano i direttori, sarà replicato nel prossimo anno scolastico e i temi attorno ai quali si svilupperà, in modo creativo, saranno due ricorrenze storiche dalla forte connotazione simbolica: i duecento anni dalla costituzione della Diocesi di Massa (avvenuta nel 1822) e i quattrocento anni dal Voto che la città di Pontremoli ha elevato alla «Madonna del popolo».

VINCITORI

LUNIGIANA

ISTITUTO CLASSE DOCENTE TITOLO

Scuole dell’INFANZIA

I.C. «Dante Alighieri» Barbarasco - Tresana Casaroli Elisa «Le chiese barocche»

Scuola PRIMARIA

I.C. «Ferrari» 5 Filattiera Barbieri Silvia «L’oratorio di Filattiera»

Secondaria 1 grado

I.C. «Tifoni» Zeri Casaroli Elisa «Il piatto di San Giorgio»

Secondaria 2 grado

I.I.S «Belmesseri» Pontremoli Lapi Paolo «La luce del Natale»

CARRARA

ISTITUTO CLASSE DOCENTE TITOLO

Scuola dell’INFANZIA

I.C. «Gentili» Nazzano Orlandi Lidia «Il trittico del Castelletto»

Scuola PRIMARIA

I.C. «Menconi» 4B Alessandri Alessandra «I fiori nel trittico Ringli»

Secondaria 1 grado

I.C. «Bonomi» 3B Petacchi Claudia «Il giardino»

Secondaria 2 grado

Liceo «Marconi» 3B Novelli Chiara «Il giardino magico»

MASSA

ISTITUTO CLASSE DOCENTE TITOLO

Scuola dell’INFANZIA

I.C. «don Milani» Massa Trifoni Serena «San Francesco

nel trittico del Castelletto»

Scuola PRIMARIA

I.C. «Montignoso» 3-4-5- Cerreto Chioni Alessandra «Una piccola comunità»

Secondaria 2 grado

I.I.S «Rossi » 1C Liceo Classico Bruschi Renato «L’eredità di San Francesco»