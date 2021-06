Cultura



“La Moglie”, il primo romanzo della giovane apuana Alice Spadoni edito da Porto Seguro

venerdì, 11 giugno 2021, 09:27

È stato pubblicato ieri l'altro, 9 giugno, il primo libro della giovane autrice apuana Alice Spadoni e presentato a Firenze. Il libro, dal titolo "La Moglie", edito da Porto Seguro, è già disponibile in prevendita su Amazon e sarà presto acquistabile nelle librerie.

Il romanzo storico, ambientato nella Firenze del XV secolo, racconta la storia di Lucrezia de Medici, figlia di Lorenzo Il Magnifico, che all'età di 16 anni viene costretta proprio dal padre in un matrimonio combinato. Durante il susseguirsi della trama verranno affrontati tanti argomenti come il rapporto padre-figlia, un amore extraconiugale e la gelosia dei figli. A raccontare la vicenda sarà proprio Lucrezia in prima persona.

"Volevo raccontare la storia di un personaggio che non viene spesso citato dai manuali di storia. Volevo anche che la protagonista fosse una donna e, facendo delle ricerche, mi ha incuriosito proprio il vissuto di Lucrezia De Medici, primogenita del Magnifico. Il racconto è ovviamente frutto di fantasia, ma ho voluto mantenere l'ambientazione il più reale possibile. La trama è di pura finzione, ma non troppo distante da ciò che accadeva al tempo e ciò che accade ancora oggi in tante realtà culturali" – ha spiegato l'autrice, Alice Spadoni.

Il Libro, edito da Porto Seguro, per Alice Spadoni, giovane aspirante giornalista che svolge il proprio praticantato nella storica emittente locale Antenna3, è un sogno che si realizza: "Sono contenta per questa opportunità, non avrei mai creduto di riuscire a pubblicare il mio primo libro. Ringrazio la casa editrice per avermi dato questa immensa opportunità".

Il libro potrà essere ordinato in tutte le librerie ed è già in prevendita su Amazon. Alcune copie sono presenti presso la cartolibreria "Le Nuvole" di Marina di Massa.

Trama: "La moglie" è un romanzo storico che vede protagonista la famiglia dei Medici, in particolare esplora la sorte della primogenita di Lorenzo Il Magnifico: Lucrezia. La giovane si trova al centro di una vera e propria guerra fra i due genitori, poiché la madre non può accettare l'umiliazione di vedere suo marito impegnato in una rovente relazione extraconiugale con Lucrezia Donati. Clarice, moglie di Lorenzo, vive la più feroce delle depressioni concedendosi a sanguinosi atti di autolesionismo, mentre la figlia viene data in sposa a Jacopo Salviati, uomo che non ha scelto, che non conosce e che quindi non può amare. Ma il destino sorride delle loro angosce e preserva a tutti i protagonisti un orizzonte imprevedibile, oltre la soglia di ogni sofferenza.

Chi è Alice Spadoni: Alice Spadoni, classe 2001, è nata a Massa; ha frequentato il liceo classico "E.Repetti" di Carrara e dopo il diploma ha deciso di intraprendere la carriera universitaria frequentando all'Università degli Studi di Pisa, la facoltà "Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione". Una grande passione di Alice è la scrittura, infatti è attualmente collaboratrice giornalistica presso la storica emittente locale di Massa-Carrara Antenna3.