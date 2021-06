Cultura



L'Accademia di Belle Arti di Carrara conferisce il titolo di Accademica d'Onore a Marina Abramović

lunedì, 21 giugno 2021, 21:22

di donatella beneventi

Sarà l'artista Marina Abramović a essere proclamata Accademica d'Onore quest'anno dall'Accademia di Belle Arti di Carrara. Il direttore Luciano Massari, insieme all'intero consiglio accademico, hanno voluto assegnare alla celebre performer serba l'alto merito che annovera tra gli illustri predecessori Antonio Canova e John Flaxman e - rilanciato negli anni recenti - Maurizio Cattelan insieme a Massimo Bottura (2018) e Jeff Koons (2019).

La cerimonia di consegna del diploma di Accademica d'onore, organizzata in occasione dell'apertura dell'a.a. 2020-2021, avrà luogo il 23 giugno 2021, alle ore 18,00, in modalità mista. Mentre il direttore Luciano Massari, il presidente Antonio Passa, il consiglio accademico i docenti e gli studenti saranno presenti nell'Aula Magna dell'Accademia, Marina Abramović terrà la lectio magistralis da New York in diretta online.

La laudatio è tenuta da Fabio Cavallucci, curatore e critico d'arte, già direttore di diverse istituzioni internazionali, che presta da tempo una grande attenzione alla performance e ai fenomeni ad essa correlati. Il set e l'organizzazione della regia sono del regista Carmine Fornari con il supporto tecnico del prof. Elmar Giacummo. L'artista, dopo aver svolto la lectio magistralis, sarà disponibile per rispondere alle domande degli studenti.

Soddisfatto dell'iniziativa il direttore Luciano Massari sottolinea che "É la prima volta nella storia dell'Accademia che questa onorificenza viene assegnata a una donna. L'Accademia è stata fondata 250 anni fa per volontà di Maria Teresa Cybo-Malaspina, e per opera di altre due sovrane, Elisa Bonaparte e Maria Beatrice D'Este, ha raggiunto fama e sviluppo, dunque le donne sono state centrali nella nostra storia ma ancora non c'era stata un'iniziativa in tal senso e questa sarà la prima di una lunga serie".



"Marina Abramović- aggiunge il presidente Antonio Passa- è una delle artiste più importanti del mondo. Siamo orgogliosi che entri a far parte della nostra Accademia un'artista che è il punto di riferimento per l'Arte Comportamentale.

La sua opera ha influenzato giovani artisti e istituzioni, università e accademie di belle arti esercitando un'azione determinante sui modelli di indagine della pratica artistica.

Marina Abramović è stata scelta per gli alti meriti nell'ambito dell'arte, in quanto artefice di una ricerca svolta principalmente su sé stessa che mira a condurre il corpo e la mente ai limiti estremi, ma anche abile ad attraversare i linguaggi contemporanei, che ha allargato i confini delle arti avvicinandole così alla vita.

Fin dall'inizio della sua carriera a Belgrado nei primi anni '70, Marina Abramovic ha aperto la strada alla performance, creando alcuni delle primi lavori più importanti di questa forma artistica. Esplorando i suoi limiti fisici e mentali, ha resistito al dolore, all'esaurimento e al pericolo nella sua ricerca di trasformazione emotiva e spirituale.

Abramovic è stata insignita del Leone d'Oro come miglior artista alla Biennale di Venezia del 1997. Nel 2010, ha avuto la sua prima grande retrospettiva negli Stati Uniti e contemporaneamente si è esibita per oltre 700 ore in The Artist is Present al Museum of Modern Art di New York. Abramovic ha fondato il Marina Abramovic Institute (MAI), una piattaforma per il lavoro immateriale e di lunga durata per creare nuove possibilità di collaborazione tra pensatori di tutti i campi.

La sua pubblicazione più recente è Walk Through Walls: A Memoir, pubblicata da Crown Archetype il 25 ottobre 2016. La sua retrospettiva The Cleaner è stata inaugurata al Moderna Museet di Stoccolma nel febbraio 2017 ed è stata in tournée in altre sette sedi europee, terminando al Museo di Arte Contemporanea di Belgrado, Serbia, nel 2019. Nel settembre 2020 la Bayerische Staats Oper ha presentato la prima mondiale di 7 Deaths of Maria Callas, che continuerà a essere in tournée in altre sedi. Nel 2023 presenterà la mostra personale After Life alla Royal Academy di Londra e diventerà la prima artista donna nei 250 anni di storia dell'istituzione ad occupare l'intero spazio della galleria con il suo lavoro.