Marilina Giaquinta presenta il libro a Carrara

venerdì, 25 giugno 2021, 15:32

Si alza virtualmente il sipario di piazza Aranci, a Massa, dove sabato 3 luglio è atteso il Maggio Musicale Fiorentino per portare la gioia e l’emozione della Sinfonia n. 9 di Ludwig Van Beethoven

mercoledì, 23 giugno 2021, 15:25

Verso il sold out il concerto musicale sinfonico del Maggio Musicale Fiorentino che accoglierà il pubblico in piazza Aranci, la sera di sabato 3 luglio alle ore 21.30

mercoledì, 23 giugno 2021, 14:35

Il luogo è stato scelto non a caso dall'organizzatore Franco Frediani, perché, per caso o per felice combinazione, ha visto nascere o abitarvi alcuni musicisti "de cà nostra": Pietro Alessandro Guglielmi, Dante Marchetti, Luigi Gavarini e Davide Sacchetti

mercoledì, 23 giugno 2021, 14:26

Dici Carrara e pensi al marmo, alle cave. “La Storia di Carrara” segue le vicende straordinarie e i personaggi che hanno “scolpito” la storia della città

martedì, 22 giugno 2021, 18:26

L'identità territoriale della città di Carrara e del suo comprensorio economico-produttivo è fortemente caratterizzata da un materiale, il marmo, che si estrae e si lavora in zona e che, nel corso dei secoli, ha attratto artisti, commercianti, acquirenti, amanti e cultori e stimolato la formazione di intere generazioni di scultori,...

martedì, 22 giugno 2021, 09:38

Un premio nel ricordo dell'architetto Paolo Armenise scomparso nel 2014 ed una menzione speciale per la Fondazione Marmo. Sono le due candidature "fuori gara" della seconda edizione del Premio Anita Fiasci - Città di Carrara ufficializzate dall'associazione Polartis organizzatrice dell'iniziative