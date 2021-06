Museo Diocesano Massa: visite guidate alla mostra

Altri articoli in Cultura

martedì, 29 giugno 2021, 14:38

Che ruolo ha il medico di famiglia nella tua salute psicologica? Che rapporto c'è tra farmaco e psicoterapia? Che strumenti ha il sistema sanitario nazionale in questo ambito di cure? A questi e ad altri quesiti risponderà il dottor Carlo Manfredi

martedì, 29 giugno 2021, 14:22

Spettacolo teatrale messo in scena dai ragazzi del Centro Anch'io, giovedì 1 luglio alle ore 19.30 nel cortile interno della scuola Gentili di Fossola

venerdì, 25 giugno 2021, 15:32

Si alza virtualmente il sipario di piazza Aranci, a Massa, dove sabato 3 luglio è atteso il Maggio Musicale Fiorentino per portare la gioia e l’emozione della Sinfonia n. 9 di Ludwig Van Beethoven

venerdì, 25 giugno 2021, 13:41

Un altro fine settimana all’insegna della cultura organizzato dall’Associazione Qulture, che ha aperto la sua sede in Piazza delle Erbe a Carrara grazie al contributo del comune nell’ambito del progetto Carrara Si-cura

mercoledì, 23 giugno 2021, 15:25

Verso il sold out il concerto musicale sinfonico del Maggio Musicale Fiorentino che accoglierà il pubblico in piazza Aranci, la sera di sabato 3 luglio alle ore 21.30

mercoledì, 23 giugno 2021, 14:35

Il luogo è stato scelto non a caso dall'organizzatore Franco Frediani, perché, per caso o per felice combinazione, ha visto nascere o abitarvi alcuni musicisti "de cà nostra": Pietro Alessandro Guglielmi, Dante Marchetti, Luigi Gavarini e Davide Sacchetti