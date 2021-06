Cultura



Spettacolo teatrale dei ragazzi del 'Centro Anch'io'

martedì, 29 giugno 2021, 14:22

Spettacolo teatrale messo in scena dai ragazzi del Centro Anch'io, giovedì 1 luglio alle ore 19.30 nel cortile interno della scuola Gentili di Fossola.

Il progetto “Musica e teatro accessibili” si propone di abbattere gli impedimenti e le difficoltà tecniche che talvolta si interpongono tra individuo ed espressione creativa.



Per quanto riguarda l’aspetto musicale, Alessio Mosti (in arte A.M.Soundscapes), utilizza nuove tecnologie della musica elettronica con le quali veicolare funzioni basilari del corpo come movimenti, contatto e voce. Ognuno quindi, attraverso movimenti, interazione con oggetti di uso comune, piante, acqua, suoni della propria voce, può esprimersi nel linguaggio musicale senza il bisogno di conoscere strumenti propriamente definiti.



Matteo Ciucci si occupa della parte teatrale e dello studio sui movimenti dai quali viene estrapolata la musica. A questo scopo si propongono esercizi per lo sviluppo della propriocezione e della coscienza del corpo.



Anche la costruzione della sceneggiatura viene condotta in maniera giocosa e performativa, sempre con l’intento di non interporre sovrastrutture e di mantenere alto l’aspetto ludico delle sessioni. Il risultato di tale esperienza è appunto la realizzazione dello spettacolo finale di cui proponiamo una breve sinossi: è uno spettacolo di Sonorizzazione teatrale dove gli attori in scena creano paesaggi sonori in tempo reale e, attraverso uno studio di movimenti corali, si contestualizzano nello spazio. La vicenda dunque è narrata da suono e movimento, un viaggio in un mondo dove i colori del dipinto sono gli attori stessi. Questo viaggio termina con il fatidico incontro dello sconosciuto, il quale si rivela poi essere semplicemente la scoperta di noi stessi.