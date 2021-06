Cultura



Via Santa Maria strada dell'arte: al via la mostra degli allievi dell'Accademia

venerdì, 4 giugno 2021, 08:51

di donatella beneventi

Grazie al bando Carrara Si-Cura, molti fondi del centro storico sono stati affidati ad associazioni culturali, rivendite di souvenir e prodotti tipici, laboratori artistici: via Santa Maria è una delle strade prese in considerazione e proprio ieri, 3 giugno, è stata inaugurata "I volti dell'Accademia", organizzata e gestita interamente da e con gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Carrara: si tratta della terza esposizione presso SecS - Spazio espositivo Consulta Studentesca e che sarà visitabile dal giovedì alla domenica dalle 18 alle 20 fino al 15 giugno.



Le opere esposte si basano sulle emozioni, anche forti, sulla fragilità della vita e delle relazioni umane, fra corpi che si frantumano, scenari onirici , figure che si muovono fra i tormenti dell'anima e la bellezza di un Eden interiorizzato: la parte migliore, è data dalla freschezza e dalla immediatezza dei giovani artisti, alcuni veramente giovanissimi, al primo anno di corso, ma con una maturità creativa veramente sorprendente e un desiderio di raccontarsi attraverso lo studio e la creazione, con le tecniche più disparate e che sentono più vicine a loro: olii, acquerelli, gessetti colorati, installazioni plastiche, scultura e il miglior modo per "leggere " la mostra, che essendo di arte contemporanea, va raccontata ,lasciando la libertà interpretativa a chi la osserva, è quello di ascoltare proprio gli autori e farsi coinvolgere nel loro mondo.



Come ha spiegato la vice presidente della Consulta Studentesca Azzurra Maria Cometti: "Il percorso che stiamo seguendo, è quello di partire dalle opere degli allievi e. sulla base di ciò che hanno trattato e sul dialogo che possono instaurare reciprocamente, costruiamo la mostra e il suo tema portante".



Carrara città d'arte dei giovani e per i giovani è il futuro, e dalla forza e potenza del messaggio che solo l'arte sa dare, c'è speranza per un mondo migliore ed è il caso proprio di dire: "La bellezza ci salverà".