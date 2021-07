Cultura



A Carrara si presenta il libro “Città da sfogliare” di Riccardo Jannello

venerdì, 23 luglio 2021, 14:28

Lunedì 26 luglio, alle 21,00, a Carrara, nello splendido giardino di Palazzo Binelli (via Verdi 7), nell’ambito di Salotti d’Autore, presentazione del libro “Città da sfogliare” di Riccardo Jannello – Tarka edizioni.

Intervisteranno l’Autore i giornalisti e scrittori Alberto Sacchetti ed Enrico Salvadori.

Un viaggio letterario in 26 città d’Europa e Americhe, conosciute o visitate dall’autore sulla scia dell’approccio che con loro hanno avuto alcuni scrittori che vi sono nati o che le hanno amate. E questo lo si percepisce già dalla prefazione del libro a cura di Marco Buticchi “Ecco la peculiarità di questa raccolta, tanto diversa da quelle che indicano la via al turista. Questa indica il pensiero al viaggiatore. E il pensiero è quello di scrittori, poeti e artisti indissolubilmente legati al territorio da diventarne parte integrante, quasi attrazione. Muoversi tra tante emozioni diventa un gioco; scoprire che cosa si cela dietro l’angolo o sul tetto di un palazzo appassiona come una caccia al tesoro in cui le protagoniste sono le parole”. Un viaggio suggestivo e interessante con Pessoa e Saragamo (Lisbona), Garcia Marquez (Cartagena), Hemingway (Chicago) Fitzgerald (Costa Azzurra), Andersen (Copenhagen), Biasion (“Creta”) Dostoevskij (San Pietroburgo), Amado (Salvador Bahia), Williams (New Orleans), London (San Francisco)...

Riccardo Jannello, giornalista per molti anni a La Nazione, in questo libro ha perfezionato e rinnovato alcuni suoi scritti pubblicati nell’inserto “Il piacere della lettura”.

RICCARDO JANNELLO

CITTà DA SFOGLIARE

Tarka edizioni

illustrato - pagine 208 – prezzo 17,00 € – ISBN 979-12-80246-12-7