Cultura



A Casa Pellini grande concerto per l'associazione "Il volto della speranza"

sabato, 3 luglio 2021, 11:08

Sabato 10 luglio alle ore 21,30 a Casa Pellini ad Avenza si terrà un concerto lirico organizzato dal Volto della Speranza OdV con la soprano Daniela Di Pippo.

Daniela Di Pippo, cantante di fama internazionale, si è esibita nei teatri di tutto il mondo ed ha ricevuto il patrocinio ufficiale del Governo Italiano, Ministero della Cultura e Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tournèe concertistiche all'estero, Rappresentante ufficiale della Musica Lirica Italiana.

Danila Di Pippo sarà accompagnata da quattro musicisti del Teatro La Scala di Milano: Silvano Scanziano (oboe), Luigi Magistrelli (clarinetto), Gianbattista Pianezzola (violino) e Loris Aldo Peverada (pianoforte).

Il concerto sarà un excursus musicale tra Puccini, Verdi, Donizetti, Catalani e Morricone.

Per l'occasione, la soprano Daniela Di Pippo indosserà eccezionalmente l'abito realizzato in uno dei primissimi allestimenti del famoso regista Franco Zeffirelli, realizzato per Maria Callas che lo indossò nella famosa opera La Tosca di Giacomo Puccini.

Il biglietto può essere acquistato la sera stessa del concerto; per le prevendite:

Parrocchia San Pietro, Avenza, dalle ore 9 alle ore 12

Gioielleria Donati, via Roma a Carrara

Contrasto, via Roma a Carrara

Monsac, piazza Alberica a Carrara

Maria Vittoria, via Campo d'Appio a Avenza

Anna Mode, via Provinciale a Avenza

In caso di pioggia il concerto si terrà a Carrara Fiere, Sala Michelangelo.