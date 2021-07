Cultura



Al via "Dieci al cubo": marmo e design dialogano nello spazio 'In Marmo'

venerdì, 16 luglio 2021, 16:37

Il 10 luglio inaugurerà la mostra Dieci al cubo con la contestuale apertura al pubblico dello spazio In Marmo, in via Rossi 2 a Carrara, un luogo di incontro tra i designer e il marmo. Oggetto della mostra è la reinterpretazione di un cubo di marmo bianco di dieci centimetri per lato da parte di dieci designer che ne hanno individuato oggetti con funzioni diverse, riuscendo a mantenere ogni volta la forma originaria. Dal mortaio alla lampada la scelta si articola in dieci percorsi che vedono un confronto di idee tra designer internazionali. Obiettivo dello spazio In Marmo è proprio questo: alimentare occasioni di analisi e creazione tra i designer ed il prezioso materiale, avviare riflessioni ed analizzare assieme ai progettisti i diversi approcci ai metodi di lavorazione. Rapportarsi ad un modulo di dieci centimetri per lato rappresenta un vincolo ma anche una piccola sfida interpretativa, fatta di intuizioni e conoscenze delle tecniche di lavorazione. Il concorso di idee Dieci al cubo apre un interrogativo, che può trovare la sua collazione tra l'uso degli sfridi ed il concetto di souvenir locale, interamente realizzato a Carrara. Compito dei due progettisti(o meglio "iniziatori di progetto") Moreno Ratti e Anna Fabrizi, è quello di selezionare i disegni, la loro fattibilità e soprattutto guidare la scelta delle diverse tipologie di taglio in un costante dialogo con gli artigiani locali. In sintesi; lasciare spazio alla fantasia e allo stile dei designer monitorando nel contempo l'economicità delle lavorazioni e la facilità di esecuzione, perché anche questo è design.



I partecipanti coinvolti nella prima selezione degli "oggetti-cubo" sono, in ordine alfabetico: 2



Alcarol Sebastian Bergne Giorgio Bonauguro Gala Carlota Fernandez Marco Guazzini Denis Guidone Arianna Vivenzio Alessandro Zambelli a cui si aggiungono i contributi dei due ideatori, Anna Fabrizi e Moreno Ratti.



Gli organizzatori desiderano inoltre invitare altri progettisti a far pervenire nuove idee; l'ottica di sviluppo produttivo prevede infatti una equa ripartizione tra designer, artigiano e spazio espositivo.



L'apertura dello spazio espositivo fa parte del progetto Carrara Si Cura, un bando che prevede un coinvolgimento degli artisti nell'assegnazione di locali sfitti del centro storico della cittadina apuana.



Per info :seguire le pagine social di In marmo

https://www.facebook.com/InMarmo_-102633991964529

o scrivere ai seguenti indirizzi

Moreno Ratti, contact@morenoratti.it www.morenoratti.it

Anna Fabrizi, annafabrizi.design@gmail.com www.annafabrizi.com