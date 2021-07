Cultura



“Api. Apoidei. Fiori e Predatori” nel giardino di Villa della Rinchiostra

giovedì, 22 luglio 2021, 13:00

Dopo il successo della scorsa settimana, continuano gli appuntamenti che l’amministrazione comunale di Massa dedica al cibo con particolare riferimento ai prodotti della terra, alle tradizioni e al territorio. Venerdì 23 luglio, alle ore 18.30, nei giardini di Villa della Rinchiostra saranno protagoniste le Api. Un insetto sociale, di cui poco si parla, ma fondamentale per la vita dell’uomo. Celebre è la frase attribuita a Albert Einstein: se le api scomparissero dalla terra per l’uomo non resterebbero che quattro anni di vita.

E le laboriose api, oltre a combattere con i cambiamenti climatici e gli insetticidi, da un po’ di tempo devono vedersela anche con terribili insetti predatori. Così, Fabrizio Diolaiuti, ideatore e conduttore di questi incontri, guiderà una discussione su: api, apoidei, fiori e predatori. Gli ospiti sono di primo livello: Antonio Felicioli, docente di biochimica e apidologia UniPi, Manlio Antoniotti, presidente di Toscana Miele, Mario Andreini, apicoltore e ideatore di prodotti a base di miele, Diana Tonelli, apicoltrice, Azienda Apicoltura Daniele Cairone, Stefano Tenerini, apicoltura Berti Lorenzi. Associazione Apicoltori Apuani. L’ingresso è libero.