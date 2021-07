Cultura



Armando Bellotti presenta “Il Corsaro coi guantoni”: mercoledì al De Terminal La Spezia

lunedì, 26 luglio 2021, 10:57

di michela carlotti

Mercoledì 28 luglio, Armando Bellotti presenta il suo libro “Il Corsaro coi Guantoni” al De Terminal La Spezia alle ore 21.15, in dialogo con Oscar Teja e con l’intervento di Marco Magi.

Un libro autobiografico in cui l’autore, Armando Bellotti, pugile spezzino che all’età di vent’anni lascia la sua città in cerca di fortuna, racconta la sua vita travagliata e la sua voglia di riscatto.

Da La Spezia a Rimini, qui Bellotti fa della sua passione, il pugilato, anche la sua professione. Aveva dodici anni quando iniziò ad allenarsi, ora ne ha 49 e non ha mai smesso.

Il libro “Corsaro coi guantoni” è stato scritto durante la sua detenzione alternativa con obbligo di firma. Pugile professionista, carattere effervescente “avvezzo a stare al mondo” come lui stesso si descrive, ha reagito come non avrebbe dovuto ad una sorta di truffa sportiva, tentando di farsi giustizia da solo per recuperare ciò che secondo lui gli spettava.

Dal carcere, agli arresti domiciliari, dopodiché trasferito in una comunità di recupero dov’è rimasto per qualche mese, per poi stabilirsi a Ravenna dalla madre, dove rimane per sette mesi, lontano da Rimini e dall’amatissima figlia Giada che li abitava con la madre.

E’ proprio in quei sette mesi che Armando scrive il suo libro.

Tutto è partito dal suggerimento di Carlo Romeo, personaggio autorevole della TV, giornalista e scrittore.

Oltre a quella con Carlo Romeo, Armando Bellotti ha un’altra amicizia autorevole: quella con il giornalista freelance che collabora con molti quotidiani autorevoli, Flavio Semprini. Ed è proprio da questo trio che nasce la redazione dell’autobiografia.

Ora Bellotti è tornato a La Spezia dove si è ricostruito una vita insieme alla sua compagna, fa l’allenatore ed il broker della sua stessa agenzia manageriale di pugilato che si occupa di intermediazioni di pugili professionisti.

Un’autobiografia che è senz’altro uno spaccato di vita reale, vissuta tra cadute e difficoltà ma sempre sospinta dalla voglia inesauribile di rialzarsi in piedi.

Il libro, edito da bookabook di Milano, è acquistabile in versione cartacea al prezzo di euro 13,00 o in versione e-book al prezzo di euro 6,99 dal link https://bookabook.it/libri/corsaro-coi-guantoni/