“Assonanze” d’estate al parco della memoria di Ricortola

sabato, 31 luglio 2021, 19:23

Bellissima serata il 29 luglio al Parco della Memoria di Ricortola. Grazie a tutti coloro che, numerosi, hanno voluto accompagnarci. Grazie soprattutto a Marco Rovelli per il suo romanzo biografico su Claudio Lolli ed i suoi mille mondi attraversati. Il ricordo che ritorna a farsi vivo nella scrittura corale di Rovelli e nella poetica universale di Lolli, ancora oggi incredibilmente attuale.

Nel suo album del 1972 “Aspettando Godot”, Lolli cantava nel brano “Borghesia”:

“ ……

Godi quando gli anormali son trattati da criminali

E chiuderesti in un manicomio tutti gli zingari e gli intellettuali

Ami ordine e disciplina, adori la tua Polizia

Tranne quando deve indagare su di un bilancio fallimentare

Sai rubare con discrezione, meschinità e moderazione

Alterando bilanci e conti, fatture e bolle di commissione

Sai mentire con cortesia, con cinismo e vigliaccheria

Hai fatto dell'ipocrisia la tua formula di poesia

……”

Dal ricordo di ieri al quotidiano di oggi il passo è meno lungo di quello che possa sembrare.

In continuità ideale, tematica e di impegno collettivo e sociale con la serata di ieri, l’Associazione “Alberto Benetti APS”, l’ANPI “Linea Gotica Patrioti Apuani” e l’Associazione “La Cerbaja” di Massa ed altri, hanno in programma, sempre al Parco della Memoria di Ricortola e per i giorni 10, 12, 17 e 19 agosto p.v. alle ore 21:15, la realizzazione del Cineforum “diritti e territori … abusati”. La filmografia proposta spazierà dalle denunce dei fenomeni di corruzione e speculazione edilizia nell’Italia degli anni sessanta, agli inquietanti retroscena delle “navi dei veleni” e del traffico illecito di rifiuti, ai danni ambientali e socioeconomici dovuti all’esasperazione delle logiche del profitto ed ad allo sfruttamento non sostenibile dei territori. La settimana prossima, appena ricevute le necessarie liberatorie, sarà in rete la locandina con il programma delle proiezioni. A presto dunque.

Compilazione a cura di: Maurizio De Lucia, Associazione “Alberto Benetti APS” (assobenetti@interfree.it)