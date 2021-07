Cultura



Bellezza e delicatezza: come raccontare il dolore di una guerra civile, ignorata da tutti, in una mostra

mercoledì, 28 luglio 2021, 18:28

di francesca vatteroni

I colori sono caldi e pastosi e gli uomini e le donne che vi fluttuano dentro, diventano spesso palazzi altissimi, a toccare il cielo, che sognano uomini e donne che sognano palazzi altissimi. Sognano una casa dove abitare, quello che per ogni essere umano significa casa: un luogo sicuro. Sono quadri ospitali che accolgono lo sguardo con un abbraccio di tinte morbide. Eppure parlano di dolore e di guerra e di atrocità. Sono dieci opere dell'artista eclettica etiope Alem Teklu, carrarese d'adozione, che con Carrara Si Cura ha aperto un laboratorio e una galleria d'arte in via Ulivi a Carrara. Sono i quadri della sua prima personale nel suo nuovo laboratorio Omna Gallery e sono dedicati interamente al suo paese d'origine, attraversato dalla guerra civile da ormai 9 mesi.

Osservando i suoi dipinti scorgiamo i particolari, i dettagli. Il rosso della terra è il sangue. Ci sono le radici degli alberi perché un popolo non morirà mai, potrà sempre rinascere se conserverà le radici. Ci sono le montagne, perché tanti si sono rifugiati lì. Ci sono, stilizzati, gli embrioni, simbolo dello stupro di massa da parte dei soldati che stanno compiendo sistematicamente contro le donne etiopi. "I soldati vogliono uccidere il mio popolo nel corpo e nello spirito" ci racconta Alem guardando con occhi grandi, orgogliosi e arrabbiati. Ma si sa: un artista ha il dono dell'alchimia e diventa capace di sublimare qualsiasi sentimento in bellezza. E così fa Alem Teklu con le sue dieci splendide tele. "In 9 mesi sono state stuprate 26.000 donne. Cosa sarà dei figli della violenza? Che vita li aspetta?" chiede Alem. Compaiono tante donne nei quadri, con occhi grandi, pieni di sangue e dolore. Solo gli occhi però compaiono sul volto. Scompare il resto. "Sono diventate aliene-ci spiega-dopo il dolore dello stupro, dopo che è stata strappata via loro l'anima- continua a spiegarci Alem-non devono vergognarsi ma è quello che sta succedendo".

Questi palazzi umani, questi uomini e donne sognanti spesso sono dipinti sopra una barca. "Hanno distrutto scuole e ospedali. Ci sono 60 mila profughi fuggiti in Sudan e per raggiungere il Sudan devono attraversare un grande fiume, il fiume Tekez, a bordo di piccole imbarcazioni che per settimane hanno fatto la spola, giorno e notte, tra una riva e l'altra per portare in salvo i profughi".

Diversi quadri si ispirano a storie vere: Monna Lisa Night, la notta di Monna Lisa, è una ragazza che per sfuggire allo stupro preferisce ribellarsi e venire mutilata degli arti: la abbandonano a terra pensandola morta. Così come per la giovane madre rapita per strada per diventare schiava del sesso di 23 militari che poi riempiono di chiodi, sabbia, pietre, cotone e plastica per abbandonarla credendola morta. Ma lei sopravvive miracolosamente. E Alem la racconta.

C'è una danza e un rituale che Alem Teklu ha messo in scena accogliendo i primi visitatori della mostra nel giorno dell'inaugurazione, sabato scorso: durante la danza si rasa i capelli per metà. Nel Tigrai, la regione colpita dalla guerra civile in Etiopia, c'è l'usanza, quando una donna perde diversi figli, che l'ultimo quello che sopravvive, debba tenere rasati i capelli fino all'età adulta ed essere trattato come se fosse del sesso opposto. Una specie di trucco per ingannare il destino. Anche Alem si è rasata i capelli: in segno di lutto per aver perso i suoi fratelli e le sue sorelle, come se fosse rimasta l'ultima sopravvissuta.