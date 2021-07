Cultura



Concerto d’apertura del 'Festival Sinfonico'

martedì, 27 luglio 2021, 08:59

Mercoledì 28 luglio alle 21.30, presso il parco di Villa Rinchiostra a Massa, concerto d’apertura del Festival Sinfonico, giunto quest’anno alla ventottesima edizione.



Saranno protagonisti il clarinettista Gabriele Mirabassi, uno tra i più interessanti ed eclettici artisti italiani, capace di muoversi con uguale disinvoltura sia nella musica classica che nel jazz, e la validissima pianista massese Gioia Giusti; il duo affronterà un originale programma che spazia dal repertorio romantico di Schumann e Brahms ai brani contemporanei di Poulenc e del compositore argentino Carlos Guastavino.



Il Festival è promosso dal Comune di Massa – Ufficio Cultura, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara con il Contributo del Consiglio Regionale della Toscana; è organizzato dall’Associazione Musicale Massese - Scuola Comunale di Musica e dall’Ufficio Cultura del Comune. L’ingresso è a pagamento (€12, posto unico) Per informazioni e prenotazioni: Associazione Musicale Massese, tel. 347 6093958; informazioni on line presso: festivalsinfonico.wordpress.com; e.mail: festivalsinfonico@gmail.com; Facebook: Festival Sinfonico-Massa; Instagram: festival.sinfonicomassa.

Questo il programma nel dettaglio:

Duo Mirabassi - Giusti

R. Schumann, Drei Fantasiestücke op.73

J. Brahms, Sonata op. 120 n. 2

F. Poulenc, Sonata per clarinetto e pianoforte

C. Guastavino, Sonata per clarinetto e pianoforte

Gabriele Mirabassi, Clarinetto

Gioia Giusti, pianoforte