Cultura



Cultura, dibattiti e diretta con Rete Quattro: il salotto ai Ronchi torna grande con i volti noti del giornalismo

martedì, 6 luglio 2021, 20:30

di francesca vatteroni

Il ricco palinsesto della stagione estiva a Massa, che, lo ricordiamo, copre l'intero territorio dai monti al mare, si arricchisce ulteriormente con il salotto nella piazzetta dei Ronchi attraverso la rassegna "Puri contorni". Il sindaco Francesco Persiani del resto lo aveva detto già al momento della presentazione di Palcoscenici stellati, a cui poi è seguita la presentazione del calendario estivo dei concerti e degli altri spettacoli apuani: è ancora tutta in progress la costruzione dell'estate sul territorio di Massa. E aveva aggiunto sorridendo con orgoglio:"Vedrete". Francesco Borgnonovo vicedirettore de La Verità, il filosofo Stefano Zecchi, Michele Cucuzza, gli scrittori e giornalisti Filippo Grassia, Stefano Radice e Matteo Fontana e con una serata dedicata a Pablito del Mundial dell'82 per parlare di quando il calcio emozionava: sono i nomi che daranno lustro alle serate della rassegna. Senza considerare, persino, una diretta con Rete Quattro.

Una iniziativa di cui l'assessore Nadia Marnica, introducendola, mostra una certa soddisfazione:"Si tratta di un evento dentro altri eventi-spiega- volevamo qualcosa ad hoc per la piazzetta dei Ronchi e siamo riusciti a coinvolgere nomi di spicco e di spessore". "E' giusto ricominciare dalla bellezza-prende la parola dopo l'assessore Nadia Marnica, Alessandro Amorese ringraziando l'amministrazione per l'iniziativa e sottolineando come il titolo della rassegna sia una citazione di una poesia del Pascoli in cui si riferisce a Massa "dai puri contorni"-si riparte da Ronchi che è stato uno dei poli culturali più rinomati d'Italia: da lì sono passati intellettuali, scrittori, artisti come i fratelli De Chirico, Carducci , Leopardi, lo stesso Pascoli e i maggiori artisti nell'800 e nel 900".

Ecco quindi arrivare le serate di dibattito, di approfondimento e di giornalismo con volti di caratura nazionale e la diretta su Rete Quattro:"Un regalo inaspettato di Francesco Borgonovo" confessano sorridendo con soddisfazione Nadia Marnica, Alessandro Amorese assieme alla presidente della commissione cultura Sara Tognini, partendo a illustrare una delle serate, quella con il vicedirettore de "La Verità" di mercoledì 7 luglio, domani sera alle 21:00. Un incontro dedicato a un tema tanto di estrema attualità quanto impegnativo: "Tra informazione e manipolazione sociale. Nell'era della post-verità". Un giornalista "scomodo", fanno notare, nel senso di molto anticonformista e spesso contraltare al mainstream: del resto La Verità è un giornale che, in poco tempo e crescendo molto si è conquistato una posizione di importanza riconducibile all'area sovranista.

Si proseguirà mercoledì 14 luglio, sempre alle 21:00, con il filosofo e scrittore Stefano Zecchi ex professore ordinario di estetica presso l'Università degli Studi di Milano, già assessore alla cultura al comune di Milano, diventato un volto noto della Tv con le sue partecipazioni al Maurizio Costanzo Show negli anni 90 e attualmente dal 2016 direttore dell'I.I.S.B.E. (Istituto Internazionale di Scienza della Bellezza) di Milano. "Siamo riusciti ad averlo nonostante il calendario fittissimo" ammette l'amministrazione. Anche con lui si affronterà un argomento arduo e affascinante:"Uno sguardo sul presente partendo dalla Graphic Novel "1984" di George Orwell". "Il richiamo al romanzo di Orwell-chiarisce Amorese, che nella vita fa l'editore e i libri sono il suo pane- è una provocazione che vorrebbe riprendere alcuni aspetti dell'ultimo anno e della gestione nazionale del Covid deficitaria, soprattutto con riferimento all'aspetto sociale. Abbiamo visto uno Stato etico molto presente che ti dice a che ora andare a letto, a che ora svegliarsi, quali sono le attività che devono chiudere, con le apparizioni serali del Capo del Governo e i cittadini inchiodati davanti al televisore. Tutte cose che ricordano alcuni aspetti del racconto distopico di Orwell. E Stefano Zecchi cercherà di coglierne le similitudini e le dissonanze".

Mercoledì 21 luglio, sempre alle 21:00 sarà la volta dello scrittore Stefano Radice, del giornalista della Gazzetta dello Sport Matteo Fontana e soprattutto di Filippo Grassia. Affezionato frequentatore dei Ronchi, Grassia è un giornalista opinionista del Giornale ed ex assessore allo Sport e Giovani della regione Lombardia e che sarà il mattatore della serata. Insieme, tutti e tre, affonderanno le mani nel dibattito:"Il calcio degli anni 70: tra identità, cavalli pazzi e tradizioni". "Non si parlerà di calcio fine a sé stesso-ha messo in evidenza Amorese- si parlerà del calcio che non c'è più, quello magico. Del resto a Ronchi è stata per anni ricca di presenze di grandi campioni".

Una serata, questa, che introdurrà poi la serata del 18 agosto dedicata al Pibe de oro, scomparso un anno fa e affezionato frequentatore anche lui del territorio apuano, dove veniva in vacanza.

"Siate folli e siate affamati" è la frase che Steve Jobs ci lasciò in eredità: la serata dell'11 agosto Michele Cucuzza sarà nel salotto della piazzetta dei Ronchi per presentare il suo ultimo libro "Steve Jobs. Vita e invenzioni di un genio coraggioso" in cui presenterà la sua ultima fatica letteraria dove racconta la follia e la famelicità dell'inventore della Apple, prematuramente scomparso. "Cucuzza è un volto conosciuto-interviene anche Sara Tognini-siamo riusciti a fermarlo perché viene a Pontremoli per un evento in cui modererà Alfredo Bassioni, il nostro giudice di Pace e così ha accettato di fermarsi anche da noi".

Tutti gli incontri sono gratuiti. Per sedere tra il pubblico si consiglia la prenotazione presso gli uffici comunali della Cultura.