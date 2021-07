Cultura



Da Massa con passione: Nicola Del Freo primo ballerino della Scala di Milano

domenica, 4 luglio 2021, 08:50

di donatella beneventi

Sulla pagina social del Teatro alla Scala, sono stati resi noti i nominativi del concorso internazionale indetto dal prestigioso teatro milanese, per figure di ballerino solista, ballerini di fila e primo ballerino, quest'ultima posizione conquistata da Nicola Del Freo, massese di origine, classe 1991.



Il percorso internazionale di Nicola dalla Hamburg Ballett Schule John Neumeier, per passare poi alla Yorkshire Ballet Summer School e infine allo Staatsballett di Berlino.



Fra le sue esperienze, vale la pena ricordare il riconoscimento prestigioso quale il "Positano Premia la Danza – Léonide Massine", che lo ha segnalato fra le speranze internazionali per la danza.



Nel dicembre del 2018, ha ballato a fianco di Roberto Bolle per lo spettacolo di Capodanno, "La mia danza libera", andato in onda su Raiuno: il mondo della danza è entrato nella sua vita, grazie ad un balletto alla Versiliana di Pietrasanta, una folgorazione che lo ha portato, grazie anche all'appoggio e al sostegno della famiglia, a muovere i primi passi alla scuola di danza Dance Movements di Avenza, diretta da Stefania Dallari.