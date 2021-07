Cultura



'Dante e le stelle': uno spettacolo sotto il cielo di Mulazzo che ispirò i versi del poeta

martedì, 27 luglio 2021, 09:26

Nella suggestiva cornice di Piazza Malaspina, sotto la Torre di Dante, si svolgerà uno spettacolo che vede sul palco il Presidente dell’Associazione Culturale Amici di Dante in Casentino, Riccardo Starnotti, e il Presidente dell’Associazione di divulgazione scientifica Esploranda, Loredana Capponi.



Il Sindaco di Mulazzo Claudio Novoa dichiara: “la Divina Commedia continua ad offrire spunti di riflessione e di dibattito. Ne è un esempio concreto lo spettacolo Dante e le Stelle – prosegue Novoa – è un confronto tra la scienza e l’immaginazione del Poeta che ci permetterà di comprendere meglio la Sua Opera e nello specifico il mistero del firmamento. Mulazzo e la Terra della Lunigiana Storica hanno saputo dar voce al Poeta e alle Sue Celebrazioni grazie ad un ricco programma di iniziative culturali che lasceranno un orgoglioso ricordo e un segno incisivo” – conclude il Sindaco Novoa. Riccardo Starnotti, grazie al suo grande amore per la Divina Commedia, rievocherà Dante attraverso i suoi versi: un dialogo tra la scienza e la poesia che avrà come file rouge le Stelle, elemento dominante sia nell’Opera di Dante che nel dibattito scientifico. Mentre Loredana Capponi approfondirà l’aspetto scientifico grazie alla sua esperienza e alla sua continua ricerca che spazia dalla Fisica all’Astronomia. La serata sarà organizzata nel pieno rispetto delle norme Anti-Covid: dalla distribuzione di gel sanificante e mascherine al controllo degli ingressi contingentati.