Francesco Gabbani operato alle corde vocali :l'annuncio sui social

giovedì, 29 luglio 2021, 17:53

Ad operazione avvenuta, con il suo sorriso e in tuta ospedaliera, Francesco Gabbani ha comunicato a mezzo social, di essere stato operato alle corde vocali ad Amburgo, dopo un concerto all'arena di Verona: il cantante ha rincuorato i suoi ammiratori e ha ringraziato il professor Fussi per le cure prestate e ha rinnovato il suo appuntamento per i prossimi concerti live a Milano e Roma.



D. B.