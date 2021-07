Cultura



Il comitato Carrara per Dante: "Facciamo un monumento di Dante a Carrara con un simposio internazionale!"

mercoledì, 7 luglio 2021, 13:56

di francesca vatteroni

"Volete conoscere la civiltà di un popolo? Badate a chi erige monumenti" scriveva Cesare Cantù, grande storico risorgimentale ", e lo ripetono in un comunicato lo storico Beniamino Gemignani e il professor Riccardo Canesi, entrambi membri del comitato Carrara per Dante.

L'idea di un monumento dedicato a Dante Aligheri in realtà non è nuova e aleggiava per Carrara già dal 1965, quando in occasione dei 700 anni dalla nascita del Sommo poeta che ci onorò di citare la nostra Carrara nelle sue liriche, venne proposta da un illustre comitato di cittadini, composto da Cesare Vico Lodovici, commediografo, scrittore e traduttore, Enzo Beneo, insigne geologo, Ezio Dini, storico e indimenticato bibliotecario e archivista dell'Accademia di Belle Arti, Maurizio Dell'Amico e Mauro Borgioli in rappresenta dell'Associazione Industriali del Marmo ed altri.

Oggi il Comitato per Dante nato in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, torna a chiedere un monumento proponendo una iniziativa molto interessante che sollecita e invoca a raccolta tutte le forze della città.

"Carrara ha dedicato monumenti sia a propri figli illustri sia a personaggi non suoi ma per i quali ebbe particolari riguardi: Mazzini, Verdi, Garibaldi e altri. Perché non a Dante Alighieri che la immortalò con due terzine dell'Inferno e le rese "servigi e vantaggi" quando, nel 1306, trattando come diplomatico la pace tra la Curia Lunense e parte dei Malaspina, fra i sodali e parte "in causa" elencò anche "Comune et hominibus de Carraria"? ". A farsi la domanda nella nota stampa sono i due membri del comitato Carrara per Dante.

"Circostanza, questa-prosegue il comunicato- ignorata da troppi e poco considerata da chi, pur sapendo, assurdamente la trascura, almeno oggi. Non la ignorarono e tanto meno trascurarono alcuni Illustri carraresi che, nel 1965, celebrandosi il Settecentesimo della nascita del Sommo, costituirono un Comitato tra i cui propositi c'era anche l'erezione di un monumento "in bianco marmo" al Poeta e Diplomatico che tanta considerazione diede a Carrara. Era un Comitato di cittadini di altissimo livello: Cesare Vico Lodovici, commediografo, scrittore e traduttore, Enzo Beneo, insigne geologo, Ezio Dini, storico e indimenticato bibliotecario e archivista dell'Accademia di Belle Arti, Maurizio Dell'Amico e Mauro Borgioli in rappresenta dell'Associazione Industriali del Marmo ed altri. In quell'occasione fu ristampato e presentato il volume "Saggi Danteschi" di Carlo Andrea Fabbricotti , figlio di Carlaz" .

E allora ecco la affascinante proposta da parte dello storico e del professore:"L'Accademia di Belle Arti, insieme al Comune, alla Fondazione CRC e alla Fondazione Marmo, potrebbero organizzare un Simposio Internazionale di una dozzina di giovani artisti, da farsi anche nel 2022, per scegliere poi una statua da installare in un luogo suggestivo del territorio comunale che richiami Dante o i suoi scritti, ad esempio sul neonato Cammino di Aronte. Attendiamo un riscontro dai soggetti richiamati. Grazie dell'attenzione".