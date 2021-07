Cultura



Marina di Massa la 'Mille Miglia' rivive in spiaggia

domenica, 11 luglio 2021, 08:31

Sulla spiaggia di Marina di Massa, al Bagno Carlo Rossi di Viale Amerigo Vespucci 36 è rivissuta la storia della gara automobilistica che Enzo Ferrari definì un «museo viaggiante unico al mondo» di fatto non è una semplice corsa ma un vero e proprio evento che unisce storia, velocità, avventura e che è autentica fucina di eroi leggendari del volante: la Mille Miglia. In un piacevole colloquio tra l’autore del libro “Vivere in sorpasso” Francesco Dionigi, illustrato dal disegnatore Alessandro Colonna edito da PMP Edizioni di Lodi con la prefazione del giornalista e scrittore Sky Fabio Tavelli, e la speaker radiofonica Fausta Belli è stata raccontata la storia della Mille Miglia attraverso aneddoti dei suoi protagonisti con tanti personaggi e macchine legate a questa corsa epica: dal quadrifoglio dell’Alfa Romeo al Cavallino Rampante della Ferrari, dai piloti Tazio Nuvolari, Antonio ed Alberto Ascari, a Giulio Ramponi, fino a Giuseppe Campari, Attilio Marinoni ed Eugenio Castellotti . Si tratta del primo appuntamento letterario che animerà la stagione balneare del Bagno Carlo Rossi con altri incontri previsti in agosto e settembre.