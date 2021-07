Cultura



Mulazzo, una serata dedicata all'arte

giovedì, 22 luglio 2021, 09:36

Nel comune di Mulazzo proseguono le Celebrazioni Dantesche: Carlo Vanoni, scrittore e critico d’arte, presenta una performance “Dall'oro all'oro”, un immaginario viaggio nell’arte che inizia con il capolavoro di Duccio di Boninsegna, la Maestà dipinta tra il 1308 e il 1311, e prosegue con l’installazione Panchine d’oro recentemente realizzata dall’artista Massimo Uberti, collocata ai piedi della Torre di Dante. Carlo Vanoni ci porta attraverso i capolavori di ieri e di oggi in un “assolo” fatto di parole, musiche e immagini.



“Tra l’arte del 300, rappresentata questa sera da Duccio di Boninsegna, e l’arte contemporanea di Massimo Uberti, ci sono Giotto e Cimabue, i Mosaici Bizantini e Lucio Fontana, artisti distanti nel tempo ma uniti da un materiale prezioso che, in maniera diversa, li ha contraddisti: l’ORO” - dichiara il critico d’arte Carlo Vanoni – un file rouge che unisce questi artisti al Poema Dantesco. L’ORO è il colore dell’infinito e, nella Divina Commedia, l’infinito è uno dei temi centrali”. Mentre il Sindaco del Comune di Mulazzo Claudio Novoa sottolinea che:” grazie alle Celebrazioni Dantesche ancora una volta la cultura italiana è messa al centro della scena internazionale ed è protagonista del dibattito che il Sommo Poeta ha saputo creare attraverso un’Opera che continua a stupire tutte le generazioni. Mulazzo e la Terra della Lunigiana Storica hanno dato voce al Poeta e alle Sue Celebrazioni grazie ad un ricco programma di iniziative culturali che lasceranno un orgoglioso ricordo e un segno incisivo” – conclude il sindaco Novoa.



L’evento sarà l’occasione per presentare il nuovo libro di Carlo Vanoni “Ho scritto t’amo sulla tela”, la storia dell’arte attraverso gli occhi di dodici donne. La serata sarà organizzata nel pieno rispetto delle norme Anti-Covid: dalla distribuzione di gel sanificante e mascherine al controllo degli ingressi contingentati.