Nuovo appuntamento con la rassegna 'Conversando sulla spiaggia'

giovedì, 22 luglio 2021, 09:36

Nel comune di Mulazzo proseguono le Celebrazioni Dantesche: Carlo Vanoni, scrittore e critico d’arte, presenta una performance “Dall'oro all'oro”

mercoledì, 21 luglio 2021, 14:47

Nelle sale settecentesche del Palazzo del Medico di Carrara, ricche di stucchi, affreschi e decorazioni marmoree, sarà ospitata, dal 24 luglio al 15 settembre, “Nebula”, esposizione personale dello scultore Michelangelo Galliani

lunedì, 19 luglio 2021, 16:17

Arte, cultura, eventi ed intrattenimento popolare fanno ripartire la vita e sostengono l'economia cittadina. L'anima pop della quinta edizione di White Carrara Downtown piace al pubblico

sabato, 17 luglio 2021, 16:23

Grande entusiasmo per il Festival internazionale della letteratura Sandomenichino, giunto alla 62esima edizione: oltre cinquecen-to partecipanti provenienti da località italiane ed estere

venerdì, 16 luglio 2021, 16:37

Il 10 luglio inaugurerà la mostra Dieci al cubo con la contestuale apertura al pubblico dello spazio In Marmo, in via Rossi 2 a Carrara, un luogo di incontro tra i designer e il marmo

venerdì, 16 luglio 2021, 16:29

La proclamazione dei vincitori è avvenuta da remoto lunedì 12 Luglio; per la categoria Senior vincono anche Marco Carbone e Martina Felicia Ravenda di Reggio Calabria, Alessandra Caggese di Bari e Maya Bagnato di Lodi