Cultura



Nuovo singolo e video del cantautore carrarese "ribelle" Renzo Cantarelli

domenica, 4 luglio 2021, 09:59

di francesca vatteroni

Rock, melodia e un testo autobiografico: il cantautore Renzo Cantarelli è "Io sono io" e lo mette per inciso, anzi lo incide proprio nel suo nuovo singolo uscito due giorni fa su tutte le piattaforme sociale dal 12 in radio, accompagnato da un delizioso video girato proprio sul nostro territorio, a Ponticello, nella nostra Lunigiana.

««Dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati»

«Dove andiamo?»

«Non lo so, ma dobbiamo andare».»

E' un dialogo tratto dal libro di Jack Kerouac, il libro che racconta un po' lo spirito con cui ha affrontato la vita Cantarelli e non è un caso che sia il libro che legge la protagonista nel video della canzone (https://youtu.be/CxPW0f3MRs8).

"La vita è come un viaggio in cui incontri delle persone, un viaggio che serve e che va raccontato. Sento mio questo libro perché rende il senso di provvisorietà della vita: mi piace pensare che quello che sto facendo ora non lo farò tra un anno, perché farò qualcosa di diverso" racconta Renzo Cantarelli spiegando il senso della sua canzone e del video che la racconta.

"Le mie canzoni parlano di vita a volte vera e dura" canta Renzo in Io sono io, ma con un ritornello che torna sempre e incalzando allegramente recita, in un caldo country rock, " E dammi un bacio che la vita ride a chi non è mai triste".

"Ho voluto parlare di me in modo ironico, giocoso, perché sono fatto così, non mi prendo mai sul serio e per raccontarlo meglio mi sono fatto aiutare girando un video che è una specie di microfilm dove usiamo molto il simbolismo" continua a spiegare Cantarelli nella nostra intervista. Ci vediamo infatti nel suo studio per l'intervista con cui presenta il nuovo singolo, ad Avenza in via Giovan Battisti dove ha la sala prova e dove ha la sua scuola di musica, la Rc Music. Tra un via vai di musicisti che entrano ed escono, mi mostra le immagini del video e parla a lungo, ruivelandoci alcuni piccoli segreti che stanno dietro la canzone e il video.

L'attrice Ylenia Paladini che nel video viene corteggiata a suon di musica da Mirko Chisci è realmente fidanzata con l'attore che nella piazzetta del paesino la corteggia serratamente. "All'inizio era un altro attore che doveva recitare ma poi ha dovuto abbandonare il set per alcuni problemi, ma quando ho visto l'alchimia tra Alenia e Mirko non ho avuto dubbi" ci ha raccontato Renzo che anche nella scelta di Ponticello, assieme al regista Massimiliano Centofanti, ha faticato un po':"Volevo ambientare il video in un posto che mi ispirasse-ci ha confessato l'artista- e la piazza di Nicola a cui avevamo pensato inizialmente, era troppo grande e dispersiva: ho trovato la piccola piazza di Ponticello con il pozzo e la sua semplicità, una cosa magica. E poi la gente e gli abitanti si sono mostrati subito entusiasti: avevo bisogno di un sentiero e un contadino si è offerto con il trattore di segnarlo spianando l'erba nel suo campo e molti si sono offerti volontari per fare le comparse: le comparse è tutta gente del paese".

Nel racconto-canzone, Ylenia viene corteggiata da Mirko, il quale usa tutta una serie di oggetti-simbolo legati al vissuto e alla scelte di vita che ha fatto Renzo e che vengono, mano mano, raccolti in uno zaino da viaggio, perché sono oggetti che servono da portarsi dietro nel viaggio metaforico. "Inizialmente c'è un mangiadischi che Mirko accende per corteggiare Alenia, intenta a leggere: la musica è sempre stata una costante della mia vita. C'è la mia vita in questo corteggiamento" spiega Renzo.

Le immagini scorrono e il ragazzo non demorde: prova a vincere le resistenze dell'amata portandosi una maschera al volto, la maschera di Pierrot e poi levandola. Perché amare significa levarsi ogni maschera:"Mostriamo agli altri quello che non siamo, poi quando vogliamo che il rapporto diventi serio ci mostriamo e dobbiamo accettare le tristezze che spesso nascondiamo" ci rivela il cantautore.

Ma Ylenia non molla. Allora Mirko le porge una scarpetta rossa, che sta a significare che il suo corteggiatore non le farà mai del male. Ma non è sufficiente, la ragazza non cede alle lusinghe. Nemmeno la rosa, la gentilezza, basta a farla soccombere anche se compaiono i primi segni di resa. Mirko si mette a suonare una piccola chitarra e il sorriso compare finalmente sul viso di Alenia, ma davanti a Mirko con indosso un buffo cappello mentre fa il giocoliere, il sorriso esplode: non c'è niente di più bello di fare un viaggio divertendosi insieme. Si prendono per mano e finiscono per ballare insieme circondati dalla gente del paese.

Il singolo "Io sono io" anticipa l'album del cantautore che uscirà invece a fine estate, col titolo "Caledoiscopio" perché ripercorre i vari generi musicali dal sudamericano alla samba, al cubano allo swing e al raggae rock che hanno fatto parte della carriera del musicista carrarese.

"Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato: Massimiliano Centofanti, il regista, Alenia e Mirko, Massimo Alibani per gli arrangiamenti e il mixaggio, Alfonso Olivo per l'ufficio stampa, il produttore Mirko Mangano e il fotografo di scena Davide Giovannelli " ha precisato Renzo Cantarelli che non dimentica mai come qualsiasi progetto, soprattutto artistico, sia sempre frutto di un bel gioco di squadra.