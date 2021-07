Cultura



Partenza sprint per 'White Carrara Downtown'

lunedì, 19 luglio 2021, 16:17

Arte, cultura, eventi ed intrattenimento popolare fanno ripartire la vita e sostengono l'economia cittadina. L'anima pop della quinta edizione di White Carrara Downtown piace al pubblico. Il festival diffuso del marmo in corso nel centro storico di Carrara fino al 25 luglio si conferma elemento essenziale di marketing turistico e di animazione. La rassegna, organizzata da Internazionale Marmi e Macchine Carrarafiere SpA che ha il Comune di Carrrara come partner istituzionale e il patrocinio di Regione Toscana e Camera di Commercio di Massa Carrara, è stata inserita all'interno del progetto Carrara Città Creativa Unesco (info, programma ed aggiornamenti su whitecarraradowntown.it).

Il primo weekend di appuntamenti ha registrato un costante e continuo afflusso di visitatori di tutte le età. Un successo le installazioni colorate della cracking art con la colonia di pinguini di Piazza Alberica "Penguins on the Rocks" e "Naturale | Artificiale" in Piazza Gramsci, scultura a grandezza naturale di un elefante che entra in contatto con un blocco di marmo a simboleggiare la ricerca di continuità tra passato e presente, diventate subito protagoniste dei social. Il marmo è assoluto protagonista delle installazioni artistiche di Maja Thommen "Ravaneto" in Piazza Duomo, Michele Monfroni "La terra di sta sciogliendo" in Piazza Mazzini, Giovanni Da Monreale "5 Carrara" nel Giardino dell'Accademia, Paola Romoli Venturi "Isola di...Ventre di Balena" e del progetto #unicittà lungo Corso Rosselli con le opere di Ilaria Adrastea Bertagnini "7 Luglio 1944", Fronteacciaiocromato "L'egoismo indifferente", Clara Mallegni "Cubo di Rubik", Francesca Menconi "Unicum", Paolo Nicolai "Oltre lo statuario", Andrea Polenta "Bellezza Collaterale", Studio Formart "CuboMosso", Indaco "Non oltre il Domani" in Corso Rosselli.

Oltre 200 quelli che nella sola prima serata si sono affacciati a Palazzo Binelli (aperta dalle 19.00 alle 23.00 con ingresso libero) per la collettiva d'arte composta dalle opere di Stefano Graziano, Marco Ambrosini, Alberto Gasparotti, Cinzia Susanna, Alexandra Borodinova, Marianna Blier. Artisti profondamente legati a Carrara. E' un inno alla memoria la mela "spezzata" di Stefano Graziano che dà il benvenuto nel giardino di Palazzo Binelli. Marco Ambrosini, incrocia effusione e fusione, forme sottili contorte in unico movimento, una danza passionale d'elevazione mentre Alberto Gasparotti, esperto della materia marmo riesce a mescolarla con elementi duttili fino a impregnarlo di significato. L'elastico di Cinzia Susanna, un gioco di tira e molla, arte e architettura, materiali delle montagne che circondano la città, quella Carrara tra storia, fantasia e radici, a volte così profonde che impediscono di scoprire ciò che ci aspetta al di là dell'incrocio. Di grande fascino le sculture della giovane Alexandra Borodinova che all'incrocio delle strade della sua vita ha trovato l'Accademia di Belle Arti di Carrara e Marianna Blier che trasforma la pietra bianca in respiro. Carrara si conferma quindi polo di riferimento per la formazione e le tecniche di lavorazione del marmo.

Molti gli artisti che hanno frequentato l'Accademia di Belle Arti cittadina e che continuano il loro lavoro sul territorio, altrettanti quelli che vedono in Carrara una tappa obbligata nel loro percorso artistico. Quest'anno nuovi nomi si sono affacciati a White Carrara Downtown grazie al contributo della Consigliera Marzia Paita che ha messo gli organizzatori dell'evento in contatto con Cinzia Susanna, Alexandra Borodinova e Giovanni Da Monreale.

Non solo arte da vedere e toccare. A White Carrara Downtown intrattenimento e turismo culturale sono di casa. La quarta giornata di eventi porta in dote alla programmazione tanti momenti e pretesti per un giro in città a partire dalla passeggiata cultura by IMM che conduce il visitatore "Alla scoperta del Duomo di Carrara in memoria di Giancarlo Paoletti" a cura di Davide Lambruschi grazie ad una delle sei passeggiate culturali by IMM in calendario. Si parte alle 18.30 con ritrovo al Duomo di Carrara. La prenotazione va effettuata per mezzo di email all'indirizzo: amiciaccademiabellearticarrara@gmail.com o contattando il numero +393661105575. Fa fede l'orario di ricezione dei messaggi. Al Marble Cafè, rassegna culturale itinerante, si parla di letteratura e suggestioni nell'incontro con Marzia Dati (palazzo Binelli dalle 21.30 alle 22.00) dal titolo "Carrara incontra Shakespeare: Cesare V. Lodovici, un anglista dimenticato" mentre in Piazza Battisti Marco Germelli conduce un incontro con Ferruccio Sansa dal titolo "Il legame con la nostra terra" (dalle ore 21.00 – 22.00). Non manca lo spettacolo con il "Musical sotto le stelle" di Clacsonbeauty tra Piazza Alberica e il Palco della Musica (alle 21.00 e alle 22.45) e con "Musica e Parole" insiema a Leo Caleo in collaborazione con Associazione Tsnunami (dalle 22.00 alle 22.30).

Si ricorda la necessità di attenersi alle misure anti-Covid, nel rispetto della cittadinanza e di tutti i visitatori: indossa la mascherina nei luoghi chiusi, rispetta la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, non creare assembramenti, usa sempre il gel igienizzante all'ingresso delle mostre.

Questi messaggi saranno evidenziati attraverso l'apposita cartellonistica e gli adesivi a terra realizzati da Imm-CarraraFiere.

