Patrick Salati ad Avenza: "Un concerto per la mia città, con tanti amici e colleghi"

venerdì, 23 luglio 2021, 16:37

di donatella beneventi

Nell'ambito della rassegna "L'estate di Avenza", domani, sabato 24 luglio, Patrick Salati si esibirà in un concerto all'ombra della Torre di Castruccio, alle ore 21: uno spettacolo che spazierà su vari generi musicali, dal pop al rock, al bel canto, con il contributo di amici e colleghi di Patrick, apprezzato lo scorso anno nella manifestazione " Armonie dai balconi", con una performance dal terrazzino dell'Accademia di Belle Arti che molti ancora ricordano e di cui anche lui parla, seppur con un pò di amarezza: " Bellissimo ricordo di quella serata- dice- per una manifestazione che era nata lì per lì, senza una vera e propria organizzazione:io e altri abbiamo partecipato a titolo gratuito , felici di aiutare in un progetto che prometteva benissimo : quest'anno, che c'erano a disposizione più mezzi e fondi, non sono stato interpellato. Peccato, mi sarebbe piaciuto, non capisco cosa sia successo: comunque, sempre volentieri canto per la mia città, anche se non vivo qui da tempo ormai".



Per la serata di domani, Patrick alternerà la sua splendida voce , con quella di alcuni ospiti come la giovanissima Anna Borghetti, l'amatissimo cantante avenzino Renzo Cantarelli ed è atteso anche Aleandro Baldi, due volte vincitore di Sanremo e che canterà i suoi motivi più famosi: al piano, il maestro Aliano Frediani, che collabora con Salati da anni.

Ingresso libero.