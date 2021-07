Cultura



Presentato il libro “Di che pasta è fatto un uomo”

domenica, 25 luglio 2021, 11:20

di paolo cucurnia

Per i settanta anni dalla fondazione della Capannina di Ciccio ieri è stato presentato il libro “Di che pasta è fatto un uomo”. Per i tipi delle grafiche Milani di Segrate, l’elegante volumetto è stato redatto dalla giornalista Donatella Bogo, con foto di Paul Green, Claudia Ciana e grafica di Carla Farè.



L’uomo di cui si parla è Mario Guelfi detto Ciccio, pseudonimo ereditato dal Padre Domenico che fondò, alla foce della riva destra del Magra, nel ’51, la ormai storica e famosa Capannina da Ciccio.



La vita di quest’uomo diviso fra la cucina e l’arte di cui è amante, è affascinante e al tempo stesso singolare. Affascinante perché è difficilissimo trovare un uomo così innamorato dell’arte da avere una sequela di conoscenze, di tutta la panoplia artistica mondiale ad altissimo livello. Singolare perché sa stare con disinvoltura fra i fornelli, come con altrettanta spigliatezza sa conversare con famosi Artisti e riconoscere le doti di un pittore, di uno scultore o di un poeta. Molti, tipo Indro Montanelli, Mario Soldati, Julio Silva hanno scelto la Capannina col calore e l’amicizia sincera di Mario per trascorrevi, fino alla fine, l’intera loro esistenza. Ha valorizzato col suo stile e con la sua classe, l’intero territorio compreso fra le Apuane e Montemarcello.



Nel giardino della “Stanza del Vento” appartenente a Claudia Ciana ieri, moderatrice la redattrice del Libro su Mario: Donatella Bogo si sono intrecciate, presente un folto pubblico, le domande a tre fra lei, Mario Guelfi e l’invitato Paolo Marchi.