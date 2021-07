Cultura



Prosegue la rassegna 'Passeggiando sulla spiaggia'

mercoledì, 28 luglio 2021, 14:18

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna ‘Conversando sulla spiaggia’ al bagno Sport e Natura, Lungomare di levante 174, Massa località Poveromo.



La rassegna tutta dedicata al nostro territorio, è nata da un’idea di Stefania Alberti e Pier Antonio Ceschi ed è stata organizzata dall’Associazione balneare Sport e natura in collaborazione con l’associazione culturale l’Isola di Calipso.



Domani giovedì 29 luglio alle 19,15 con Obiettivo Montagna si torna a parlare delle nostre montagne con Maurizio Papucci, autore di un libro sulle Apuane e del calendario Apuane 2021, che racconterà della sua grande passione per la montagna unita alla sua professione di fotografo e reporter. Nel corso dell’incontro, Papucci illustrerà anche vari percorsi per persone più o meno esperte e ci svelerà qualche segreto delle nostre montagne.



L’appuntamento con Papucci era stato inserito nella Rassegna giovedì 5 agosto ma, per motivi di programmazione, è stato anticipato al 29 luglio.



A condurre l’incontro ci sarà Alessandra Cenci Campani.



Come di consueto l’incontro sarà ad ingresso libero senza la necessità della prenotazione.