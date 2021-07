Cultura



'Sandomenichino festival': i vincitori

sabato, 17 luglio 2021, 16:23

Grande entusiasmo per il Festival internazionale della letteratura Sandomenichino, giunto alla 62esima edizione: oltre cinquecen-to partecipanti provenienti da località italiane ed estere.



Allo stabilimento balneare Bemi si è svolta la conferenza di presenta-zione di poeti e scrittori vincitori di questa fortunate edizione: “Siamo molto soddisfatti – commenta l’avvocato Giacomo Bu-gliani, presidentedell’associazione San Domenichino -. Sod-disfatti perchè il festival si rinnova pur mantenendo ferme le pro-prie radici. Il Sandomenichino è stato riconosciuto quale premio più longevo d’Italia nella sezione della poesia. Numerose le opere in concorso e impegnativo il lavoro della giuria, che ha am-piamente discusso per stilare la classifica finale ma vi assicuro l’elevata qualità anche di molte opera non premiate. Quest’anno abbiamo ben due Fondazioni al nostro fianco: la Fondazione Collodi il cui presidente Bernacchi fa parte della nostra giuria e la fondazione Bartolozzi-Tesi. Con la Fondazione Collodi, grazie a Francesca Bianchi, componente del direttivo, abbiamo inserito quest’anno una sezione dedicata alla narrative per ragazzi e, pro-prio questi giorni, abbiamo ricevuto il premio dei 140 anni di Pi-nocchio. Soddisfazione anche per la Fondazione Giuseppe Bar-tolozzi e Clara Tesi, con I quail abbiamo stretto un rapport di collaborazione unendo alla letteratura l’amore per l’arte. E’ infat-ti a loro firma il logo del premio che raffigura la conchiglia, simbolo di mare terra e cielo. Conchiglia che omaggerà anche i vincitori. Una nota a favore degli editori che numerosi hanno aderito al premio”.



Tante le novità che hanno consentito al festi-val un vero salto di qualità: “Il premio ha un solido legame con il territorio e soprattutto con il nostro litorale – ha aggiunto Buglia-ni -. Abbiamo infatti un connubio con l’associazione dei balneari che ogni anno ci offrono una diversa location per la cerimonia fi-nale e gli eventi inerenti: ringraziamo il bagno Sara che ci ha ospitato la scorsa edizione, il bagno Bemi per la conferenza e il Pupa Mocambo che ci accoglierà il prossimo 4 settembre per la cerimonia finale”.



Insomma, un premio in crescendo, con tante novità e tanto entusiasmo, ben illustrato dalla direttrice artistica Rosaria Bonotti: “Ringrazio tutti per l’interesse al premio e l’avvocato Bugliani che mi ha conferito questo incarico. In questa sfida sono sostenuta dai componenti della giuria e del direttivo che credono in questo premio e nel valore della letteratura. Dobbiamo far sì che questa manifestazione, che abbiamo eredita-to da questi signori presenti, ex segretario Dino Eschini e vice presidente Franco Tortorella, prosegue mantenendo fede alla tradizione ma inserendo note di innovazione per avvicinanarci al gusto rinnovato di editori, poeti e scrittori. Il Sandomenichino parla ormai una lingua universale ed è una sfida anche per gli au-tori locali”. La cerimonia di premiazione si terrà il 4 settembre 2021 al bagno Pupa Mocambo dalle ore 18,30 e non mancheranno sorprese. Saranno assegnati in quell contesto il Premio alla cultura 2021 al professor Maurizio Bettini, premio alla carriera 2021 a Daniela Poggi e premio alla carriera 2020 a Paolo Rossi. Un ringraziamento a tutti gli sponsor del premio.



FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA LETTERATURA “SAN-DOMENICHINO”



VERBALE DELLA GIURIA



La Giuria del 62° Festival Internazionale della Letteratura “Sandomenichi-no”-edizione 2021, presieduta da ALESSANDRO QUASIMODO e compo-sta da SARA BACCIOLI, EGIZIA MALATESTA, CARLO PERNIGOTTI, DARIA BERTILORENZI, MARINA PRATICI, ELENA BOLOGNA, AN-GELA MARIA FRUZZETTI, ROSARIA BONOTTI, GIACOMO BUGLIA-NI, MARZIA DATI, LEONARDO ANGIOLINI, ALESSANDRO CEC-CHIERI, PIER FRANCESCO BERNACCHI e FRANCESCA BIANCHI, riunitasi il giorno Sabato 3 luglio 2021, ha deliberato quanto segue.



SEZIONE A- POESIA SINGOLA EDITA O INEDITA



VINCITORI:

1° classificato: BRUNO COVELI con la poesia dal titolo “Immagini al paese” (cod. 111 bis)

2° classificato: CARMELO CONSOLI con la poesia dal titolo “L’epopea dei vitigni salmastri” (cod. 152 bis)

3° classificato: PAOLO CATTOLICO con la poesia dal titolo “Milano Mortara” (cod. 32)

4° classificato: PIETRO CATALANO con la poesia dal titolo “Il sogno di Danilo” (cod. 67)

5° classificato: ANGELO TAIOLI con la poesia dal titolo “Ma forse non é stato” (cod. 10 ter)

6° classificato: GIOVANNI DE FALCO con la poesia dal titolo “Grand Hotel a Piazza Nazio-nale” (cod. 91 bis).



PREMIO DELLA CRITICA:

MARELLI PIERO con la poesia dal titolo “Allegro ma non troppo” (cod. 15).



PREMI SPECIALI:

- CLAUDIA MANUELA TURCO con la poesia dal titolo “Misia, la fata con gli stivali” (cod. 2)

- MONIA CASADEI con la poesia dal titolo” Sono di passi e di silenzi da indossare” (cod. 6 ter)

- ANNA MARTINENGHI con la poesia dal titolo “La strada di casa” (cod. 133 bis)

- LUCIANO BRANDOLI con la poesia dal titolo “Una culla nel mare è questa casa sta-notte” (cod. 144)

- LAURA BOSCHI con la poesia dal titolo “I sogni capovolti” (cod. 150 bis)

- TULLIO MARIANI con la poesia dal titolo “Soffia il vento” (cod. 160).



PREMIO “SELEZIONE SANDOMENICHINO”:

- MARINA MARINI DANZI con la poesia dal titolo “A mio nonno” (cod. 26)

- MAURO MUSETTI con la poesia dal titolo “Vibrazioni astrali” (cod. 72 ter)

- ALINA GJIKA con la poesia dal titolo “Lontano dal cuore” (cod. 88)

- LUCIANO MANFREDI con la poesia dal titolo “Immagini” (cod. 129)

- FRANCA POLINI con la poesia dal titolo “All’imbrunire” (cod. 138 bis)

- SARA ZANGANI con la poesia dal titolo “Eudaimonia” (cod. 140)

- SERAFINA BIZZARRI con la poesia dal titolo “L’ultima preghiera di Maria Antoniet-ta” (cod. 149)

- ENRICO TONGIANI con la poesia dal titolo “Finisce la danza” (cod. 154)

- ANDREA MADEDDU con la poesia dal titolo “Credo…” (cod. 158)

- RITA BONINI con la poesia “Vecchio” (cod. 159).



SEZIONE B-LIBRO DI POESIA EDITO



VINCITORI:

1° classificato: GIOVANNA CRISTINA VIVINETTO con l’opera dal titolo “Dove non siamo stati”-Ed. Bur Rizzoli (cod. 36)

2° classificato: FABRIZIO BREGOLI con l’opera dal titolo“Notizie da Patmos”-Ed. La Vita Felice (cod. 23)

3° classificato: CARLA DE ANGELIS con l’opera dal titolo “Una favilla sembra Sole”-Ed. Fara (cod. 49)

4° classificato: MONICA GUERRA con l’opera dal titolo”Entro fuori le mura”-Ed. Arcipelago Itaca (cod. 72)

5° classificato: FRANCESCO SASSETTO con l’opera dal titolo “Il cielo sta fuori”-Ed. Arcipe-lago Itaca (cod. 87)

6° classificato: TERESA CACCIATORE con l’opera dal titolo “Intimo cielo”-Ed. Helicon (cod. 64).



PREMIO DELLA CRITICA:

RENÈ CORONA con l’opera dal titolo “L’alfabeto dell’alba”-Ed. Book (cod. 17).



PREMI SPECIALI:

- MAURO MACARIO con l’opera dal titolo “Alphaville”-Ed. Puntoacapo (cod. 1)

- ADRIANA TASINI con l’opera dal titolo “Il gesto écompiuto”-Ed. Puntoacapo (cod. 47)

- SANDRO PECCHIARI con l’opera dal titolo”Desunt nonnulla(piccole omissioni)”-Ed. Arcipelago Itaca (cod. 54)

- EMANUELE MARTINUZZI con l’opera dal titolo “Notturna Gloria”-Ed. Robin (cod. 55)

- RAFFAELLA MASSARI con l’opera dal titolo “Il punto nascosto”-Ed. Puntoacapo (cod. 60)

- ANNA MARIA GARGIULO con l’opera dal titolo “Qui non ronzano le api”-Ed. Fon-dazione Mario Luzi (cod. 74).



PREMIO “SELEZIONE SANDOMENICHINO”:

- DANIELA FELTRINELLI con l’opera dal titolo “L’incanto dell’onda”-Ed. Helicon (cod. 85)

- EMANUELA LELLO con l’opera dal titolo “Vento, muschio e conchiglie”-Ed. Giovane Holden (cod. 86)

- CARLO CLAUDIO RIVIERI con l’opera dal titolo “Oltre il silenzio”-Ed. Ibiskos Ulivieri (cod. 90).

SEZIONE C- NARRATIVA INEDITA



VINCITORI:

1° classificato: TONIN SABRINE con l’opera dal titolo “Mi pento e mi dolgo” (cod. 29)

2° classificato: SANTINI ALESSANDRA con l’opera dal titolo “Una macchia di colore” (cod. 8)

3° classificato: FAVARO AMADIO con l’opera dal titolo “Il segreto dei Saccon (storie della bassa)” (cod. 12).



PREMIO DELLA CRITICA:

PETRUCCI FRANCESCOcon l’opera dal titolo “Madame Dattera” (cod. 28).



PREMI SPECIALI:

- BRACALONI DAVID con l’opera dal titolo “Kim, il vichingo che fece goal al destino” (cod.14)

- MARTUSCELLI GIANFRANCO con l’opera dal titolo “La strategia del terrone” (cod. 33)

- ADA ROMANI con l’opera dal titolo “These days” (cod. 38).



PREMIO “SELEZIONE SANDOMENICHINO”:

- ALDO PARISI con l’opera dal titolo “Il respiro della libellula” (cod. 3)

- VALENTINA CALEVRO con l’opera dal titolo “Il maestro e l’Obraz” (cod. 30)

- SARA VANESSA LORIERI con l’opera dal titolo “25 Aprile” (cod. 34)

- MARIA GIOVANNA GUERRA con l’opera dal titolo “La magia del pendaglio” (cod. 37)

- MARIA ANGELA SPINATELLI con l’opera dal titolo “La casa che ride” (cod. 39).

SEZIONE D- NARRATIVA EDITA



VINCITORI:

1° classificato: FRANCESCO GRASSO con l’opera dal titolo “Archimede-il matematico che sfidò Roma”-Ed. Mondadori (cod. 103)

2° classificato: MASSIMO TIRINELLI con l’opera dal titolo “La testimonianza”-Ed.Leone (cod. 40)

3° classificato ex aequo: FABIO EVANGELISTI con l’opera dal titolo “La signora del primo piano e un lupo solitario”-Ed.Tarka (cod. 91) e CARLO BERNINI con l’opera dal titolo “Il maestro de l’ottavo colore”-Ed.Officine Gutenberg (cod. 10)

4° classificato: IACOPO MACCIONI con l’opera dal titolo“Colophon”-Ed.Giovane Holden (cod. 109)

5° classificato: FABRIZIO ALTIERI con l’opera dal titolo “Il granchio nella buca”-Ed.Oligo (cod. 143)

6° classificato: DAVIDE LAZZERI con l’opera dal titolo“L’ultimo segreto di Paganini”-Ed.Compagnia Editoriale Aliberti (cod. 61).



PREMIO DELLA CRITICA:

ALESSANDRA COTOLONI con l’opera dal titolo “Con gli occhi aperti”-Ed.Betti (cod. 53).



PREMI SPECIALI:

- ALESSANDRA DELOGU con l’opera dal titolo “Il golp”-Ed.Arpeggio libero (cod. 16)

- GABRIELLA PIRAZZINI con l’opera dal titolo“Il ritardo”-Ed.Giraldi (cod. 12)

- GIAN MARIA FELICETTI-SARA LOMBARDI con l’opera dal titolo“Il sussurro dell’anima”-Ed.Helicon (cod. 79)

- ANTONINO MOSCHELLA con l’opera dal titolo “Il sarto di Zeus”-Ed.Gilgamesh (cod. 106)

- ALESSANDRO CAPARESI con l’opera dal titolo “Strudel di gamberetti con vista sul parco-Ed.Robin (cod. 126)

- DE FELICE TIZIANA con l’opera dal titolo “La Novia”-Ed. Dreambook (cod. 147).



PREMI DELLA GIURIA:

- Premio “Anno di Dante” a SIMONE BARLETTAI con l’opera dal titolo “Magnanimi Danteschi”-Ed. Setteponti (cod. 63)

- Premio “Cultura Della Memoria” a ORLANDO BARONCELLI con l’opera dal tito-lo“I carretti della solidarietà(1943-1945)”-Ed. Libri Liberi (cod. 151)

- Premio “Miglior saggio” a SIMONETTA RONCO con l’opera dal titolo“Le donne del Guinigi-Ilaria e le altre”-Ed. Licosia (cod. 129)

- Premio “Miglior raccolta di racconti” a LINO ADDIS con l’opera dal titolo “Orchidee e capre”-Ed. Betti (cod. 50)

- Premio “Miglior romanzo breve” a RITA INNOCENTI con l’opera dal titolo “Pericolo in bellavista”-Ed. Helicon (cod. 42)

- Premio “Letteratura e impegno sociale” ex aequo a GORDIANO LUPI-CRISTINA DE VITA con l’opera dal titolo “Sogni e altiforni”-Ed. Acar (cod. 8) e a VINICIA TESCO-NI con l’opera dal titolo “Adolescenti al tempo del virus”-Ed. S.E.A. (cod. 132)

- Premio “Miglior edizione” a D EDITORE per le opere “La sete” di GIOVANNI LUC-CHESE (cod. 6) e “Akuaba” di FRANCESCO STAFFA (cod. 7).



PREMIO “SELEZIONE SANDOMENICHINO”:

- CORRADO LEONI con l’opera dal titolo “La Mulatta-il riscatto”-Ed.Kimerik (cod. 9)

- ALESSIO CIPRIANI con l’opera dal titolo “Il paese senza camini e il valore dell’amore”-Ed. Youcanprint(cod. 44)

- LUCA FREDIANI con l’opera dal titolo “Geniocrazia –satira politica”-Ed. Fucine Edito-riali (cod. 65)

- LARA PANVINI con l’opera dal titolo “Feux d’artifice-un nuovo domani”-Ed. Youcan-print (cod.155)

- PATRIZIA FIASCHI con l’opera dal titolo “Un giorno nuovo”-Ed. Il Seme Bianco (cod. 156).



SEZIONE E- OPERA TEATRALE EDITA O INEDITA



VINCITORI:

1° classificato: ALESSANDRO IZZI con l’opera dal titolo “Nel silenzio della legge” (cod. 13)

2° classificato: CIRO RUSSO con l’opera dal titolo “La memoria è la nostra speranza” (cod. 11)

3° classificato: GIOVANNI MARTUCCI con l’opera dal titolo “Tutti al muro! ”-Ed. Progetto Cultura (cod. 7).



PREMIO DELLA CRITICA:

ANNA MARIA DALL’OLIO con l’opera dal titolo “Evoluzioni”-Ed. Il Convivio (cod. 2).



PREMI SPECIALI:

- GENNARO DI LEO e LUCREZIA LUCCHESINIcon l’opera dal titolo “Note di vio-la”-Ed. Helicon (cod. 9)

- FRANCESCO FILIPPI con l’opera dal titolo “Together” (cod. 15)

- PAOLO MARIA PUNTONI con l’opera dal titolo “Non ancora” (cod. 16).

SEZIONE F- PREMIO PINOCCHIO



VINCITORE:

1° classificato: MICHELA SALIZZATO con l’opera dal titolo “Eric e Luna nel paese dei dra-ghi”-Ed. Planet Book (cod. 14)

PREMI SPECIALI:

- FRANCA OBERTI con l’opera dal titolo “Lina la gocciolina-i ritorni dell’acqua”-Ed.Fara (cod. 3)

- CLAUDIA CASADEI con l’opera dal titolo “MA.IK.-“la caccia è aperta”-Ed.Helicon (cod. 11)

- ERIKA NANI con l’opera dal titolo “Mirto-la vera storia del topolino dei denti” (cod. 29).

PREMI DELLA GIURIA:

- Premio “Miglior albo illustrato” a MONICA PRIORE con l’opera dal titolo “Il grande salto, storia di un delfino che ha spiccato il volo”-Ed. Youcanprint (cod. 16)

- Premio “Anno di Pinocchio (1881-2021)” a ROBERTO PIUMINI e FEDERICO PEN-CO con l’opera dal titolo “Pinocchio-disegni e stornelli sulla favola più amata”-Ed. Oli-go(cod. 30)

- Premio “Miglior Graphic Novel” a GIORGIO FRANZAROLI con l’opera dal titolo “Orrido famigliare”-Ed. Pop(cod. 31).



PREMIO “SELEZIONE SANDOMENICHINO”:

- DANIELE CRISTIANO CALLEGARI con l’opera dal titolo “Poche pentastorie con fiaba fina-le” (cod. 19)

- SILVIA TAMBERI con l’opera dal titolo “Gimmy dalle braccia lunghe”-Ed. Helicon (cod. 26)

- ALICE FARNETI con l’opera dal titolo “Fuga dall’ospedale” (cod. 32).