'Torano Notte e Giorno' apre tra performance d’arte e installazioni irripetibili

lunedì, 26 luglio 2021, 12:41

Torano Notte e Giorno apre tra performance artistiche ed installazioni irripetibili. Il borgo dei cavatori, paese degli artisti e luogo simbolo della lotta al femminicidio di Carrara (Ms) torna da martedì 27 luglio, e fino al 13 agosto, al centro della scena culturale Toscana per la 23esima edizione della rassegna estiva di arte contemporanea promossa dal Comitato Pro Torano. 27 gli artisti selezionati, tra italiani e stranieri, decine le opere ispirate al tema del "Sacro e Profano" tra sculture, installazioni e pitture che contamineranno piazze ed aie, vicoli e cantine che odorano di storia. L'arte invade con il borgo per dare un nuovo senso al tema della rinascita. Per visitatori ed appassionati d'arte l'appuntamento è alle 19.30 con l'inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro all'ingresso del borgo ed il primo giro guidato nel percorso artistico. Due i momenti topici che caratterizzeranno la rassegna curata da Emma Castè con la performance di Carmen Bertocchi "Vena Cava / Solve et Coagula" con un intervento grafico e pittorico dell'artista Piero Colombani e la voce recitante di Paola Pagot presso la Chiesetta dei Santi Quattro (ore 21.00) e di "Maria Il Falegname" di Maria e Elisabetta Cori, vincitrice dell'edizione 2015. La rassegna è patrocinata da Comune di Carrara, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e Fondazione Marmo. L'ingresso al borgo, e al percorso espositivo, è libero. "Questa è un'edizione speciale, per tanti motivi, e per tante novità. Su tutte la residenza artistica intitolata a Bernardo Rossi, questa sarà la prima volta senza di lui e per tutti noi sarà molto dolorosa la sua assenza e la nascita del Parco della Scultura Toranese con il lascito delle opere di Carlo Galli e Domenico Pellegrino che saranno accolti rispettivamente dallo scultore Alberto Gasparotti e dalla Ditta Calacata Crestola e Polo delle Arti San Martino. – anticipa il direttore, Castè – L'altra è rappresentata dal salto culturale dei salotti. La grande partecipazione di artisti, molti legati alla città di Carrara, è un segnale di riconoscenza nei confronti di una rassegna che conserva lo spirito della prima edizione". Ecco tutti gli artisti impegnati a Torano Notte e Giorno: Achille Pardini, Alberto Gasparotti, Carmen Bertacchi, Dale, Elena Saracino, Francesca Menconi, Gian Carlo Pardini, Ilaria Adrastea Bertagnini, Lorenzo Maggiani, Luciana Bertaccini, Michele Monfroni, Silvana Rota, Stefano Graziano, Silvana Pianadei, Fronteacciaiocromato, Maria e Elisabetta Cori, Maria Gasparotti, Rossana Rotondi, Oxsana La, Domenico Pellegrino, Carlo Galli, Masa Paunovic, Davide Giananti, Pablo Damian Cristi, Patricia Glauser, Piergiuseppe Pesce.